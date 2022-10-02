Стали известны составы «Зенита» и «Ростова». На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

во.йна богов и полубогов
закончится стремительно печально
одни убьются от отчаянья
другие просто их убьют брутально
Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене», который начнется в 16:30 по Москве.