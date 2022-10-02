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    Стали известны составы «Зенита» и «Ростова». На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене», который начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5961

      Беспонтий 1 час назад

      во.йна богов и полубогов
      закончится стремительно печально
      одни убьются от отчаянья
      другие просто их убьют брутально

      5
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      Рейтинг: +25

      solovey-2020 1 час назад

      скоро ваш бразильский состав разбежится и вас будет каждая команда на колени ставить

      0
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      ...
      Рейтинг: +189

      $c@R > solovey-2020 1 час назад

      Почему должна разбежаться? Да и если разбежится покупать никого нельзя? Ты запретил?

      1
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      Рейтинг: +16943

      ilichkadr > solovey-2020 1 час назад

      Если ваши Нидерланды. Сенегал и Ямайка разбегутся в разные стороны, то команде будет ******!

      2
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      Рейтинг: +16943

      ilichkadr > ilichkadr 1 час назад

      За звёздочками слово из 6-ти букв, последняя буква Ц. Полагаю, что догадался.

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      Рейтинг: +481

      kazak1975 > solovey-2020 28 минут назад

      закусывай

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      Рейтинг: +547

      ScarlettOgusania 1 час назад

      8 "немытых" легионеров против - ни одного у ростовского колхоза

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      Рейтинг: +16943

      ilichkadr > ScarlettOgusania 1 час назад

      Байрамян, и это звучит гордо!!!

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