Агент ответил, сыграет ли Барриос с «Ростовом»

Бариоса очень не хватало в прошлом матче. Фактически его работу выполнял Кузяев, а ему пришлось работать на двух позициях. Именно поэтому на весь матч его не хватило. Да и полность сконцентрироваться на атакующих действиях было невозможно. Барриос ключевой игрок.
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщил о возвращении игрока в расположение петербургского клуба.
«Вильмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче», – сказал агент.
- Барриос пропустил кубковую игру со «Спартаком» (0:3).
- Причина – матч сборной Колумбии в ночь на среду.
- В 11-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» (2 октября).