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    Агент ответил, сыграет ли Барриос с «Ростовом»

    Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщил о возвращении игрока в расположение петербургского клуба.

    «Вильмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче», – сказал агент.

    • Барриос пропустил кубковую игру со «Спартаком» (0:3).
    • Причина – матч сборной Колумбии в ночь на среду.
    • В 11-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» (2 октября).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4538

      neveldomha 44 минуты назад

      Бариоса очень не хватало в прошлом матче. Фактически его работу выполнял Кузяев, а ему пришлось работать на двух позициях. Именно поэтому на весь матч его не хватило. Да и полность сконцентрироваться на атакующих действиях было невозможно. Барриос ключевой игрок.

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      Рейтинг: +2890

      Ziklop 2 часа назад

      агет и вместо доктора и вместо тренера, всё "знают" купи-продай, шоу-лапша.

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