Агент ответил, сыграет ли Барриос с «Ростовом»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщил о возвращении игрока в расположение петербургского клуба.

«Вильмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче», – сказал агент.