Лига 1. «Марсель» разгромил на выезде «Анжер» и вышел в лидеры

«Марсель» в девятом туре чемпионата Франции победил на выезде «Анжер». Во всех голах поучаствовал Жонатан Клосс.
Команда Игора Тудора вышла на первое место.
Франция. Лига 1. 9-й тур
Голы: 0:1 – Клосс, 35; 0:2 – Суарес, 50; 0:3 – Жерсон, 59.
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«Марсель» в девятом туре чемпионата Франции победил на выезде «Анжер». Во всех голах поучаствовал Жонатан Клосс.
Команда Игора Тудора вышла на первое место.
Франция. Лига 1. 9-й тур
Голы: 0:1 – Клосс, 35; 0:2 – Суарес, 50; 0:3 – Жерсон, 59.