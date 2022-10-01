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    Лига 1. «Марсель» разгромил на выезде «Анжер» и вышел в лидеры

    «Марсель» в девятом туре чемпионата Франции победил на выезде «Анжер». Во всех голах поучаствовал Жонатан Клосс.

    Команда Игора Тудора вышла на первое место.

    Франция. Лига 1. 9-й тур

    Анжер – Марсель – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Клосс, 35; 0:2 – Суарес, 50; 0:3 – Жерсон, 59.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: Бомбардир.ру

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