Семин: «Шансы «Спартак» на победу над «Зенитом» – 50%»

Задолбали криво заглавие писать. А по сути, у Спартака есть шансы только если Зенит положит хер на кубок.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».
«У «Спартака» есть шансы на победу против «Зенита», это же Кубок России, мы всегда ждем неожиданные результаты в данном турнире. Шанс красно-белых на победу — 50 процентов, как и у «Зенита», — заявил Семин.
- «Спартак» примет «Зенит» сегодня.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Матч начнется в 20:30 мск.