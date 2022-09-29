Семин: «Шансы «Спартак» на победу над «Зенитом» – 50%»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«У «Спартака» есть шансы на победу против «Зенита», это же Кубок России, мы всегда ждем неожиданные результаты в данном турнире. Шанс красно-белых на победу — 50 процентов, как и у «Зенита», — заявил Семин.