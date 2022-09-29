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    Семин: «Шансы «Спартак» на победу над «Зенитом» – 50%»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

    «У «Спартака» есть шансы на победу против «Зенита», это же Кубок России, мы всегда ждем неожиданные результаты в данном турнире. Шанс красно-белых на победу — 50 процентов, как и у «Зенита», — заявил Семин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +561

      Fialet 29 минут назад

      Задолбали криво заглавие писать. А по сути, у Спартака есть шансы только если Зенит положит хер на кубок.

      1
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      Рейтинг: +16896

      ilichkadr 1 час назад

      Зенит в очередной раз потренируется перед туром, а посему счёт будет более чем скромным..............

      2
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      Рейтинг: +25750

      vladimir-7 1 час назад

      Что-то болелы хрюшек, как всегда, перед серьёзной игрой молчат, не хрюкают
      и не визжат.

      1
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      Рейтинг: +695

      Fju-2 1 час назад

      Согласен, в кубке часто аутсайдеры побеждают.

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      Рейтинг: +10721

      "supermax" 2 часа назад

      Как-то Палыч прям с авансом высказался

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      Рейтинг: +26357

      slavutiq70 > "supermax" 1 час назад

      Да в кубке всё возможно . Зенит особо упираться не будит . не удивлюсь не основному составу с первых минут ..

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