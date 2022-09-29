Чистяков назвал двух лучших нападающих РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал лучших нападающих чемпионата России.

— С кем из нападающих сложнее всего играть в лиге?

– В этом сезоне я мало играл, поэтому буду судить по прошлому. Мне неприятен был Кордоба из «Краснодара» — такой настырный.

И Смолов. Он непредсказуемый, техничный. У него есть хорошие навыки может и обыграть. Не такой, что просто бежит и бьет. У него каждое качество достаточно хорошее, может обыграть, удар хороший.