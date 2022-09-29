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    Чистяков назвал двух лучших нападающих РПЛ

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал лучших нападающих чемпионата России.

    — С кем из нападающих сложнее всего играть в лиге?

    – В этом сезоне я мало играл, поэтому буду судить по прошлому. Мне неприятен был Кордоба из «Краснодара» — такой настырный.

    И Смолов. Он непредсказуемый, техничный. У него есть хорошие навыки может и обыграть. Не такой, что просто бежит и бьет. У него каждое качество достаточно хорошее, может обыграть, удар хороший.

    • 28-летний Чистяков провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.
    • Контракт игрока с клубом действует до 2025 года.

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    Источник: сайт «Зенита»

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