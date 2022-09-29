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    Борис Игнатьев допустил, что Ларина подставили

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

    «Конечно, я не согласен с решением суда, но, я понимаю слабость людей, которые отвечают за развитие нашего юношеского футбола. Переложили всe на плечи человека, который сделал очень многое, закрыли [им] брешь, которую они образовали.

    При этом Ларин признавал свою вину, но, наверное, кому-то надо было изолировать его от общества. Может быть, и подставили Ларина», – сказал Игнатьев.

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: Metaratigs

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