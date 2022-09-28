«Педриньо просто ас». Агент – о покере новичка «Локомотива»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педриньо, прокомментировал покер бразильца в ворота «Химок» в Кубке России.

– Как я и говорил, Педриньо просто ас.

– Им интересовались другие клубы?

– У Педриньо итальянский паспорт. Мы говорили с клубами из некоторых стран, но переговоры с «Локомотивом» были самыми эффективными.

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