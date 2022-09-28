«Педриньо просто ас». Агент – о покере новичка «Локомотива»

Папуаса тоже взяли на днях. А Педро добро пожаловать. Такие нам нужны. Спасибо что ты есть на фоне остальных
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педриньо, прокомментировал покер бразильца в ворота «Химок» в Кубке России.
– Как я и говорил, Педриньо просто ас.
– Им интересовались другие клубы?
– У Педриньо итальянский паспорт. Мы говорили с клубами из некоторых стран, но переговоры с «Локомотивом» были самыми эффективными.
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