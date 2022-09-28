Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Педриньо просто ас». Агент – о покере новичка «Локомотива»

    Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педриньо, прокомментировал покер бразильца в ворота «Химок» в Кубке России.

    – Как я и говорил, Педриньо просто ас.

    – Им интересовались другие клубы?

    – У Педриньо итальянский паспорт. Мы говорили с клубами из некоторых стран, но переговоры с «Локомотивом» были самыми эффективными.

    Идеальный матч новичка «Локо»: покер за час, три мяча – с ассистов Миранчука

    Новости по теме
    Педриньо – о покере за «Локо»: «Может, я вошел в историю»
    Педриньо – шестой игрок, сделавший покер в Кубке России 1
    Кубок России. «Локомотив» разгромил «Химки», Педриньо сделал покер 11
    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5587

      Красногорск_Фан 37 минут назад

      Папуаса тоже взяли на днях. А Педро добро пожаловать. Такие нам нужны. Спасибо что ты есть на фоне остальных

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11