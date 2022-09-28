Ежов – о Ларине в тюрьме: «Серьезный удар по российскому футболу»

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Роман Ежов прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.

«Я пока в шоке. 100% серьeзный удар по российскому футболу, что такой специалист не сможет продолжать делать свою работу.

Ужасная ситуация. Конечно, сейчас будем решать, как будем помогать Николаю Юрьевичу. Сейчас только узнали об этом. Мы все верили в счастливое будущее», – сказал Ежов.