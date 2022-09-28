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    Ежов – о Ларине в тюрьме: «Серьезный удар по российскому футболу»

    Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Роман Ежов прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.

    «Я пока в шоке. 100% серьeзный удар по российскому футболу, что такой специалист не сможет продолжать делать свою работу.

    Ужасная ситуация. Конечно, сейчас будем решать, как будем помогать Николаю Юрьевичу. Сейчас только узнали об этом. Мы все верили в счастливое будущее», – сказал Ежов.

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3735

      Питерский князь 1 час назад

      Я этих двух не знаю.
      Вы уже тогда и про жизни **** начинайте писать!
      :)))

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