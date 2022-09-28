Шнякин: «Сотрудникам ФСИН дали три года за избиение заключенного до смерти. У Ларина из мертвых были только «души»

И десятки расследований фонда бонды с коррупцией вообще остались без внимания прокуратуры!! Полностью доказанные преступления Путина и его друзей из руководства страны на триллионы рублей вообще правоохранителей не заинтересовали. Продажные .ляди
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о приговоре бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.
Функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве.
«Слов нет. Кроме таких: 20-ю часами ранее пришла новость о том, что трем сотрудникам ФСИН дали 3-3,5 года за избиение заключенного до смерти.
У Ларина же из мертвых были только «души», благодаря которым он вырастил плеяду игроков уровня РПЛ/ФНЛ. В чем проблема наказать выплатой ущерба, штрафами, работами? В чем смысл пребывания Ларина в тюрьме?» – написал Шнякин в телеграме.
- Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.