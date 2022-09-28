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    Шнякин: «Сотрудникам ФСИН дали три года за избиение заключенного до смерти. У Ларина из мертвых были только «души»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о приговоре бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

    Функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве.

    «Слов нет. Кроме таких: 20-ю часами ранее пришла новость о том, что трем сотрудникам ФСИН дали 3-3,5 года за избиение заключенного до смерти.

    У Ларина же из мертвых были только «души», благодаря которым он вырастил плеяду игроков уровня РПЛ/ФНЛ. В чем проблема наказать выплатой ущерба, штрафами, работами? В чем смысл пребывания Ларина в тюрьме?» – написал Шнякин в телеграме.

    • Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +708

      чаппай 44 минуты назад

      И десятки расследований фонда бонды с коррупцией вообще остались без внимания прокуратуры!! Полностью доказанные преступления Путина и его друзей из руководства страны на триллионы рублей вообще правоохранителей не заинтересовали. Продажные .ляди

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      Рейтинг: +4947

      Enter2006 56 минут назад

      А забыли как росгвардеец избил женщину, ударил в живот, а потом пришел цветы подарить ей в больницу. А потом "исчез" вообще, без наказания его оставили, хотя было и видео и пр, просто "чиновничью охрану" отмазали.

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      Рейтинг: +11512

      Алексей З 1 час назад

      В стране где процветает коррупция, данный приговор кажется строгим, но...
      Мошеничество было, а это наказуемо.

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      Рейтинг: +1426

      jek718875 1 час назад

      Это знак, воровать можно только избранным и с разрешения

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