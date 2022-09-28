Шнякин: «Сотрудникам ФСИН дали три года за избиение заключенного до смерти. У Ларина из мертвых были только «души»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о приговоре бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

Функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве.

«Слов нет. Кроме таких: 20-ю часами ранее пришла новость о том, что трем сотрудникам ФСИН дали 3-3,5 года за избиение заключенного до смерти.

У Ларина же из мертвых были только «души», благодаря которым он вырастил плеяду игроков уровня РПЛ/ФНЛ. В чем проблема наказать выплатой ущерба, штрафами, работами? В чем смысл пребывания Ларина в тюрьме?» – написал Шнякин в телеграме.