«Я ошарашен». Глушенков назвал беспределом приговор Ларину

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Максим Глушенков отреагировал на решение суда по уголовному делу бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.
Функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.
«Я ошарашен данной новостью. Это просто беспредел , если честно. Желаю Николаю Юрьевичу сил, терпения. Мы будем поддерживать Николая Юрьевича как в быту, так и на поле», — сказал Глушенков.
- Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Глушенков – воспитанник «Чертаново».
Источник: «Спорт-Экспресс»