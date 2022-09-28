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    «Я ошарашен». Глушенков назвал беспределом приговор Ларину

    Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Максим Глушенков отреагировал на решение суда по уголовному делу бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

    Функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

    «Я ошарашен данной новостью. Это просто беспредел , если честно. Желаю Николаю Юрьевичу сил, терпения. Мы будем поддерживать Николая Юрьевича как в быту, так и на поле», — сказал Глушенков.

    • Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Глушенков – воспитанник «Чертаново».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2346

      fakeid 1 час назад

      хорошо, что этого будут "греть" с воли все его воспитанники. отсидит нормально. но это всё равно беспредел.

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      Рейтинг: +4947

      Enter2006 > fakeid 1 час назад

      Конечно беспредел. Если хорошенько бы взялись за Локомотив или за Зенит, там бы вообще был бы 3,14здец, каждый второй наверное сел, но "это другое".

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