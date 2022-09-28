«Я ошарашен». Глушенков назвал беспределом приговор Ларину

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Максим Глушенков отреагировал на решение суда по уголовному делу бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

Функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Я ошарашен данной новостью. Это просто беспредел , если честно. Желаю Николаю Юрьевичу сил, терпения. Мы будем поддерживать Николая Юрьевича как в быту, так и на поле», — сказал Глушенков.