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  • Петржела: «У игроков нет мотивации выступать за сборную России»

Петржела: «У игроков нет мотивации выступать за сборную России»

24 сентября 2022, 21:12
5

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил итог товарищеского матча между сборными Киргизии и России (1:2).

«Такой результат не удивил — это товарищеская игра. Думаю, сейчас у российских футболистов нет особого желания играть в матчах, которые ничего не значат. У них нет никакой мотивации играть за сборную, когда она отстранена от всех соревнований.

Поэтому неудивительно, что многих не впечатлила игра сборной России в матче с Киргизией. Конечно, это хорошо, что сборной удалось найти соперника, но от этой игры ничего не изменится», – сказал чех.

  • Россия вырвала победу над Киргизией на 89-й минуте.
  • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
  • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Россия Киргизия Петржела Властимил
Комментарии (5)
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Ruryu
1664043299
Мотивация одна-престиж страны! Что ещё надо?!
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Серёга-Динамовец
1664048652
Кто такой этот питержеллоа, какого хрена он даёт здесь свои комментарии
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derrik2000
1664049879
Ага. Как БАБЛИЩЕ получать за время нахождения на сборах, так есть мотивация. а как на поле выкладываться, так её нет? Совести у них нет!
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