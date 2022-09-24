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    Петржела: «У игроков нет мотивации выступать за сборную России»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил итог товарищеского матча между сборными Киргизии и России (1:2).

    «Такой результат не удивил — это товарищеская игра. Думаю, сейчас у российских футболистов нет особого желания играть в матчах, которые ничего не значат. У них нет никакой мотивации играть за сборную, когда она отстранена от всех соревнований.

    Поэтому неудивительно, что многих не впечатлила игра сборной России в матче с Киргизией. Конечно, это хорошо, что сборной удалось найти соперника, но от этой игры ничего не изменится», – сказал чех.

    • Россия вырвала победу над Киргизией на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +737

      Suvorov51 13 минут назад

      ПИТЕРСКИЙ ГНУС!

      0
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      Рейтинг: +2489

      Ruryu 1 час назад

      Мотивация одна-престиж страны! Что ещё надо?!

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