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  • Капитан сборной при Карпине постоянно меняется: с повязкой выходили семь человек, было одно пересечение

Капитан сборной при Карпине постоянно меняется: с повязкой выходили семь человек, было одно пересечение

24 сентября 2022, 16:46
3

Сборная России играет свой первый матч за 10 месяцев и 10 дней. Соперник – Киргизия, с которым Россия сыграет в товарищеском матче. Состав России выглядит так:

Один из главных сюрпризов этого состава – капитанство Вячеслава Караваева. Изначально на пресс-конференции выступал Даниил Фомин. Но в итоге капитаном стал Караваев.

Кто был капитаном сборной при Карпине

Для большой статистики сборная России не провела при Карпине достаточно матчей. Но тенденция со сменами капитанов соблюдалась. Было только одие повтор:

Еще раз: как в сборной выбирается капитан

В августе прошлого года Каприна спросили, как сборная будет выбирать капитана. Его ответ: «Капитан будет определяться на сборах. Сегодня одни футболисты, в октябре ни одного может не оказаться. Меня мало интересует, кто будет выбирать капитана и как это будет происходить. Когда мы соберемся, то пообщаюсь с футболистами и решу, как будет выбираться капитан».

В первом матче России при Карпине капитаном был Джикия. Он прокомментировал это событие так: «На сегодняшний день у нас не будет одного капитана. Их будет несколько. Мы так решили на собрании, потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РФС

Источник: Бомбардир
Россия Россия Киргизия
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1664029895
Это дибилизм!!!! Капитан в сборной да и в клубе, должен быть один!!!
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АЛЕКС 58
1664169094
Капитан это лидер команды! У нас лидеров нет,есть стадо баранов,и очередной пастух
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Val 46
1664526414
выбор капитана на каждую игру это нонсенс. Капитан лидер, правая рука тренера, игрок, пользующийся непререкаемым авторитетом в команде. При такой смене капитанов это понятие девальвируется
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