Олейников рассказал, какой стиль игры Ташуев прививает «Ахмату»

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников поделился мнением о работе с новым главным тренером Сергеем Ташуевым.

– Команду возглавил Сергей Ташуев, под началом которого ты играл в «Чайке». Как можешь охарактеризовать его требования, стиль игры, который он прививает командам?

– Мне нравится тот стиль, который он прививает, атакующий и доминантный футбол, с надeжной обороной, с постоянным прессингом соперника.

В «Чайке» под его руководством я вышел на другой уровень, смог забить множество голов и получить предложение от «Ахмата».