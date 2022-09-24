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    Олейников рассказал, какой стиль игры Ташуев прививает «Ахмату»

    Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников поделился мнением о работе с новым главным тренером Сергеем Ташуевым.

    – Команду возглавил Сергей Ташуев, под началом которого ты играл в «Чайке». Как можешь охарактеризовать его требования, стиль игры, который он прививает командам?

    – Мне нравится тот стиль, который он прививает, атакующий и доминантный футбол, с надeжной обороной, с постоянным прессингом соперника.

    В «Чайке» под его руководством я вышел на другой уровень, смог забить множество голов и получить предложение от «Ахмата».

    • Ташуев возглавил «Ахмат» в минувший четверг.
    • Контракт с тренером рассчитан до конца сезона.
    • Команда идет на 8-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Ахмата»

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