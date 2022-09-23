Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кержаков: «Дзюбу и Оздоева никто из «Зенита» не выгонял»

23 сентября 2022, 17:58
7

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал уход из петербургского клуба полузащитника Магомеда Оздоева и нападающего Артема Дзюбы.

  • Оба футболиста покинули команду в качестве свободных агентов.
  • Оздоев и Дзюба решили продолжить карьеру в Турции.
  • Хавбек перешел в «Фатих Карагюмрюк», а форвард – в «Адана Демирспор».

«Тосковал ли я по Дзюбе и Оздоеву? Я поменял за свою карьеру много городов и команд, где играли хорошие ребята.

Первое время, конечно, по кому-то скучаешь, но со временем привыкаешь. И сейчас уже спокойно отношусь – все когда-то переходят в другие команды.

Плюс не могу сказать, что мы были как-то особенно близки, дружили семьями, пересекались вне футбола. У меня со всеми ребятами рабочие отношения.

За пределами команды у меня другой круг общения. Мои близкие друзья со мной с детства, юношеского возраста.

Если я не ошибаюсь, им предлагали сотрудничество. Не знаю, на каких условиях. Их это не устроило. Абсолютно нормально. Но надо понимать: парней никто не выгонял.

Если бы это случилось, то можно было бы назвать несправедливостью. Учитывая вклад, который они внесли. Но они сделали другой выбор.

Пару дней назад говорил с Магой по видеосвязи. В футбольном плане очень доволен. Говорит, что очень нравится тренировочный процесс с Пирло», – рассказал Кержаков.

Еще по теме:
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
Кержаков назвал 2 клуба, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство 1
Кержаков был на вираже во время матча с «Црвеной Звездой» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Кержаков Михаил Дзюба Артем Оздоев Магомед
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1663948065
Ну да, никто их не выгонял, только им значительно понизили ЗП и перестали выпускать на игры, вот, тем самым, и заставили их самостоятельно уйти из Зенита.
Ответить
raritet
1663955914
Было очевидно, с Дзюбой это баскетбол с центровым. Без него команда бежит. Возраст - это тоже определенный коэффициент. Внес вклад в свое время- отлично. Но настало другое время- другие условия контракта. Хочешь соглашаешься, не хочешь- ищи варианты. Это , увы, спорт." Есть только миг, за него и держись"...
Ответить
Главные новости
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
1
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
4
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
5
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
7
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
5
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
2
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Все новости
Все новости
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
4
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
2
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
13
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+