Кержаков: «Дзюбу и Оздоева никто из «Зенита» не выгонял»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал уход из петербургского клуба полузащитника Магомеда Оздоева и нападающего Артема Дзюбы.

Оба футболиста покинули команду в качестве свободных агентов.

Оздоев и Дзюба решили продолжить карьеру в Турции.

Хавбек перешел в «Фатих Карагюмрюк», а форвард – в «Адана Демирспор».

«Тосковал ли я по Дзюбе и Оздоеву? Я поменял за свою карьеру много городов и команд, где играли хорошие ребята.

Первое время, конечно, по кому-то скучаешь, но со временем привыкаешь. И сейчас уже спокойно отношусь – все когда-то переходят в другие команды.

Плюс не могу сказать, что мы были как-то особенно близки, дружили семьями, пересекались вне футбола. У меня со всеми ребятами рабочие отношения.

За пределами команды у меня другой круг общения. Мои близкие друзья со мной с детства, юношеского возраста.

Если я не ошибаюсь, им предлагали сотрудничество. Не знаю, на каких условиях. Их это не устроило. Абсолютно нормально. Но надо понимать: парней никто не выгонял.

Если бы это случилось, то можно было бы назвать несправедливостью. Учитывая вклад, который они внесли. Но они сделали другой выбор.

Пару дней назад говорил с Магой по видеосвязи. В футбольном плане очень доволен. Говорит, что очень нравится тренировочный процесс с Пирло», – рассказал Кержаков.