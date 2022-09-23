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    Кержаков: «Дзюбу и Оздоева никто из «Зенита» не выгонял»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал уход из петербургского клуба полузащитника Магомеда Оздоева и нападающего Артема Дзюбы.

    • Оба футболиста покинули команду в качестве свободных агентов.
    • Оздоев и Дзюба решили продолжить карьеру в Турции.
    • Хавбек перешел в «Фатих Карагюмрюк», а форвард – в «Адана Демирспор».

    «Тосковал ли я по Дзюбе и Оздоеву? Я поменял за свою карьеру много городов и команд, где играли хорошие ребята.

    Первое время, конечно, по кому-то скучаешь, но со временем привыкаешь. И сейчас уже спокойно отношусь – все когда-то переходят в другие команды.

    Плюс не могу сказать, что мы были как-то особенно близки, дружили семьями, пересекались вне футбола. У меня со всеми ребятами рабочие отношения.

    За пределами команды у меня другой круг общения. Мои близкие друзья со мной с детства, юношеского возраста.

    Если я не ошибаюсь, им предлагали сотрудничество. Не знаю, на каких условиях. Их это не устроило. Абсолютно нормально. Но надо понимать: парней никто не выгонял.

    Если бы это случилось, то можно было бы назвать несправедливостью. Учитывая вклад, который они внесли. Но они сделали другой выбор.

    Пару дней назад говорил с Магой по видеосвязи. В футбольном плане очень доволен. Говорит, что очень нравится тренировочный процесс с Пирло», – рассказал Кержаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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