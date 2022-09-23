Тренер Киргизии: «В РПЛ могли бы, наверное, играть несколько игроков из моей сборной»

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин считает, что в его команде есть футболисты, соответствующие уровню российской Премьер-лиги.

«В РПЛ могли бы, наверное, играть несколько игроков из сборной. Не на уровне потенциальных еврокубков. Но в принципе могли бы. Имена называть не буду», – сказал Крестинин.