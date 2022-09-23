Ларин поблагодарил Зарему за поддержку: «Для меня было удивительно»

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин поблагодарил супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову за поддержку.

Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

«Не знаком с Заремой, но она, мне кажется, опубликовала абсолютно фантастический текст и четко разобралась в том, за что меня судят, и что надо не судить тех, кто эффективно работает, а спрашивать у них, что надо поменять.

Для меня было удивительно, что Салихова написала этот текст. Просил передать ей спасибо», – сказал Ларин.