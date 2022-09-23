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    Ларин поблагодарил Зарему за поддержку: «Для меня было удивительно»

    Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин поблагодарил супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову за поддержку.

    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

    «Не знаком с Заремой, но она, мне кажется, опубликовала абсолютно фантастический текст и четко разобралась в том, за что меня судят, и что надо не судить тех, кто эффективно работает, а спрашивать у них, что надо поменять.

    Для меня было удивительно, что Салихова написала этот текст. Просил передать ей спасибо», – сказал Ларин.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +294

      rac531 10 минут назад

      И, где же вся эта футбольная ""обчественность!", все эти ловчевы, козавашвили, кончелькесы и прочее отребье, которое голосит о "талантливых" российских тренерах-экспертах на ТВ, о развитии детско-юношеского футбола?
      Судят вашего коллегу, воспитавшего за гроши массу таланнтливых футболистов, а вы все рассусоливаете о бездарности Федуна, зарвавшейся САЛИХОВОЙ и т.д.
      А она ЕДИНСТВЕННАЯ (я вывожу за скобки учеников Ларина) кто за него вступился.
      А вы стоите у кассы Газпрома за очередным гонораром и плевать вам на всех и на всё кроме своего кармана.
      Одно слово - людишки без СОВЕСТИ, ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА

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      Рейтинг: +17213

      Cleaner 1 час назад

      Мошенничество - это эффективная работа? Ну да, Зарема в этом разбирается...)))

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      Рейтинг: +294

      rac531 > Cleaner 7 минут назад

      А разве в Раасее можно работать без серых схем?
      Спроси у Миллера, Гинера, Галицкого и т.д.
      Любой предприниматель тебе ответит: "БЕЗ ВЗЯТОК ЧИНУШАМ, БЕЗ СЕРЫХ СХЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ НЕ ВОЗМОЖНО"

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