Ларин поблагодарил Зарему за поддержку: «Для меня было удивительно»

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин поблагодарил супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову за поддержку.
- Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
«Не знаком с Заремой, но она, мне кажется, опубликовала абсолютно фантастический текст и четко разобралась в том, за что меня судят, и что надо не судить тех, кто эффективно работает, а спрашивать у них, что надо поменять.
Для меня было удивительно, что Салихова написала этот текст. Просил передать ей спасибо», – сказал Ларин.
Источник: Sport24