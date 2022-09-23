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    Кержаков рассказал, почему хотел закончить карьеру после прошлого сезона

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему хотел завершить карьеру летом.

    «В какой-то момент хотел закончить. Но потом появилась мысль: закончу сейчас, а если через два-три месяца захочу вернуться? Подписал контракт. Однако понимал: если всe останется по-прежнему, то подойду и попрошу разорвать соглашение.

    Я скажу честно: первое время на сборах эмоционально был абсолютно пустой. Ничего не хотелось. Но потом пришлось закуситься. Обстоятельства в жизни немного изменились. Я вышел из сложной ситуации ментально другим человеком. Пока всe идeт так. Не знаю, что будет дальше.

    Почему хотел закончить? Много факторов. Главный связан с моей личной жизнью. Я не буду в это углубляться. Это сильно влияло на меня в последний год.

    Могу точно сказать: у меня ещe есть определeнные цели в «Зените». Галочки, которые хочу закрыть. Статистические», – сказал Кержаков.

    • Кержаков провел 7 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • 35-летний вратарь впервые получил вызов в сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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