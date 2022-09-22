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    Самедов призвал сборную России отнестись с уважением к Киргизии

    Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем матче национальной команды против Киргизии.

    «Не считаю, что в игре с Киргизией стоит ждать разгрома. В данной ситуации выбирать не приходится. Наша сборная должна отнестись с уважением к сопернику.

    В любом случае ребятам будет приятно сыграть матч за национальную сборную», — сказал Самедов.

    • Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке 24 сентября.
    • Начало – в 17:00 мск.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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