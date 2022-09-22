Самедов призвал сборную России отнестись с уважением к Киргизии

Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем матче национальной команды против Киргизии.

«Не считаю, что в игре с Киргизией стоит ждать разгрома. В данной ситуации выбирать не приходится. Наша сборная должна отнестись с уважением к сопернику.

В любом случае ребятам будет приятно сыграть матч за национальную сборную», — сказал Самедов.