Самедов призвал сборную России отнестись с уважением к Киргизии

До чего мы докатились!!!! Киргизов уважать нужно оказывается)))
Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем матче национальной команды против Киргизии.
«Не считаю, что в игре с Киргизией стоит ждать разгрома. В данной ситуации выбирать не приходится. Наша сборная должна отнестись с уважением к сопернику.
В любом случае ребятам будет приятно сыграть матч за национальную сборную», — сказал Самедов.
- Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке 24 сентября.
- Начало – в 17:00 мск.