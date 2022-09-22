«Сначала посмеялся – думал, это шутка». Кузяев – о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своем отношении к намерениям бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.
– Слышали о том, что Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство?
– Они нам сами об этом на тренировках говорили. Что есть такое намерение и желание.
– Чем это объясняли?
– Они эту тему не поднимали. Во всяком случае в разговорах со мной.
– Как отнеслись к их желанию?
– Сначала посмеялся – думал, это шутка. А потом оказалось, что у них действительно есть такое намерение.
Полагаю, это абсолютно нормально. В том числе в футбольном мире. И если они получат российские паспорта, отнесусь к этому хорошо, положительно.
Если они этого хотят – буду за ребят только рад. Это будет здорово.
– Малком знает много слов на русском?
– Еще бы за три года в России он их не знал (улыбается).
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
- В то же время они выступали за олимпийскую команду.