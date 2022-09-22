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    «Сначала посмеялся – думал, это шутка». Кузяев – о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своем отношении к намерениям бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

    – Слышали о том, что Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство?

    – Они нам сами об этом на тренировках говорили. Что есть такое намерение и желание.

    – Чем это объясняли?

    – Они эту тему не поднимали. Во всяком случае в разговорах со мной.

    – Как отнеслись к их желанию?

    – Сначала посмеялся – думал, это шутка. А потом оказалось, что у них действительно есть такое намерение.

    Полагаю, это абсолютно нормально. В том числе в футбольном мире. И если они получат российские паспорта, отнесусь к этому хорошо, положительно.

    Если они этого хотят – буду за ребят только рад. Это будет здорово.

    – Малком знает много слов на русском?

    – Еще бы за три года в России он их не знал (улыбается).

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
    • В то же время они выступали за олимпийскую команду.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7492

      nik55 1 час назад

      бомбардир может пора опубликовать зарплату легионеров Зенита ?

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