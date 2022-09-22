«Сначала посмеялся – думал, это шутка». Кузяев – о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своем отношении к намерениям бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

– Слышали о том, что Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство?

– Они нам сами об этом на тренировках говорили. Что есть такое намерение и желание.

– Чем это объясняли?

– Они эту тему не поднимали. Во всяком случае в разговорах со мной.

– Как отнеслись к их желанию?

– Сначала посмеялся – думал, это шутка. А потом оказалось, что у них действительно есть такое намерение.

Полагаю, это абсолютно нормально. В том числе в футбольном мире. И если они получат российские паспорта, отнесусь к этому хорошо, положительно.

Если они этого хотят – буду за ребят только рад. Это будет здорово.

– Малком знает много слов на русском?

– Еще бы за три года в России он их не знал (улыбается).