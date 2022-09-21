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    Агент Изидора опроверг уход футболиста из «Локомотива» из-за частичной мобилизации в России

    Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, заявил, что его клиент не собирается покидать столичный клуб.

    «Я никогда не говорил, что не знаю, останется ли Вильсон в «Локомотиве», но я сказал, что не знаю, что изменят новые российские решения. Вильсон очень хорошо чувствует себя в Москве и планировал завершить сезон в России», — заявил Лакруа.

    • Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.
    • Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Его контракт истекает летом 2026 года.

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    Источник: Sport24

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