Агент Изидора опроверг уход футболиста из «Локомотива» из-за частичной мобилизации в России

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, заявил, что его клиент не собирается покидать столичный клуб.

«Я никогда не говорил, что не знаю, останется ли Вильсон в «Локомотиве», но я сказал, что не знаю, что изменят новые российские решения. Вильсон очень хорошо чувствует себя в Москве и планировал завершить сезон в России», — заявил Лакруа.