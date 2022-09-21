Агент Изидора опроверг уход футболиста из «Локомотива» из-за частичной мобилизации в России

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, заявил, что его клиент не собирается покидать столичный клуб.
«Я никогда не говорил, что не знаю, останется ли Вильсон в «Локомотиве», но я сказал, что не знаю, что изменят новые российские решения. Вильсон очень хорошо чувствует себя в Москве и планировал завершить сезон в России», — заявил Лакруа.
- Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.
- Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Его контракт истекает летом 2026 года.
Источник: Sport24