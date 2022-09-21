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    В исполкоме РФС раскритиковали решение КДК о дисквалификации Макарова за приглашение судьи в цирк

    Член исполкома РФС Михаил Гершкович раскритиковал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «Динамо» Дениса Макарова на два матча.

    «Я считаю, что это — полная глупость. Что он сказал? Оскорбил? Обозвал матом? Ну, предложил купить им билеты в цирк. Сегодня такое судейство, что очень многие заслуживают сходить в цирк. Я считаю, что это решение совершенно неправильное.

    Я всегда считал и считаю, что судьи должны нести серьезную ответственность за то, что они творят», — сказал Гершкович.

    • Макаров провел на поле 67 минут.
    • «Динамо» заканчивало матч в меньшинстве.
    • «Зенит» не проигрывает клубам из Москвы в РПЛ с августа 2020 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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