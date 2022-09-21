В исполкоме РФС раскритиковали решение КДК о дисквалификации Макарова за приглашение судьи в цирк

Член исполкома РФС Михаил Гершкович раскритиковал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «Динамо» Дениса Макарова на два матча.

«Я считаю, что это — полная глупость. Что он сказал? Оскорбил? Обозвал матом? Ну, предложил купить им билеты в цирк. Сегодня такое судейство, что очень многие заслуживают сходить в цирк. Я считаю, что это решение совершенно неправильное.

Я всегда считал и считаю, что судьи должны нести серьезную ответственность за то, что они творят», — сказал Гершкович.