Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер сборной Казахстана заявил о желании провести матч с Россией

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что хочет сыграть товарищеский матч с Россией.

    – Знаю, что были определенные контакты между федерациями. Сейчас между собой будут играть юношеские и молодежные сборные Казахстана и России. Что касается основных национальных команд, этот матч был в процессе обсуждения. Но, насколько я знаю, не договорились по датам.

    – Вам самому было бы интересно провести такой матч?

    – Если федерации договорятся между собой, почему нет? Мы спортивные люди. Понятно, сейчас политика очень активно вмешивается в спорт, но мы должны смотреть на вещи как спортсмены.

    – Учитывая, что сборная России отстранена и может выставить не самый сильный состав, пойдет ли вам на пользу такой матч?

    – Сборная России – очень сильная команда. Нам хотелось бы состязаться на фоне таких команд. Но переговоры находятся в компетенции двух федераций. Не хотелось бы смешивать политику и спорт. Но хочется, чтобы и Россия скорее вернулась в европейскую элиту.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Национальная команда не играет с 2021 года.
    • Ранее Россия была отстранена от Лиги наций, стыковых матчей отбора ЧМ-2022 и отбора Евро-2024.

    Новости по теме
    Кутепов вспомнил речь Черчесова перед матчем Россия – Испания на ЧМ-2018
    Полузащитник «Краснодара» Кривцов не сыграет с Киргизией из-за недомогания
    Капелло прокомментировал недопуск сборной России на Евро-2024
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11