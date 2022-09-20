Кутепов: «После финала Кубка пел дома вместе с МакSим. Даже в соседних домах слышали»

Центральный защитник «Торпедо» Илья Кутепов вспомнил финал Кубка России прошлого сезона, в котором «Спартак» победил «Динамо» (2:1).

«Бежали ли мурашки, когда после финала Кубка весь стадион пел «Знаешь ли ты»? А я дома пел вместе с МакSим, ха-ха. Все соседи слышали ― даже в домах, которые рядом. Затем в общем чате поздравил ребят с победой», — сказал Кутепов.