Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кутепов: «После финала Кубка пел дома вместе с МакSим. Даже в соседних домах слышали»

    Центральный защитник «Торпедо» Илья Кутепов вспомнил финал Кубка России прошлого сезона, в котором «Спартак» победил «Динамо» (2:1).

    «Бежали ли мурашки, когда после финала Кубка весь стадион пел «Знаешь ли ты»? А я дома пел вместе с МакSим, ха-ха. Все соседи слышали ― даже в домах, которые рядом. Затем в общем чате поздравил ребят с победой», — сказал Кутепов.

    • Кутепов играл за «Спартак» с 2016 по 2022-й год.
    • Летом он перешел в «Торпедо» на правах свободного агента.

    Новости по теме
    Кутепов объяснил, в честь кого взял третий номер в «Торпедо»
    Кутепов рассказал, в какой клуб РПЛ мог перейти летом вместо «Торпедо»
    Кутепов: «Нравится, что в «Торпедо» могу подключаться к атакам» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2022 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13664

      playsh 5 минут назад

      Молодец,Илюха,Кубок взял,значит и гульбище честно заслужил.
      Давай теперь,тащи Торпедо.Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1690

      GermanVo 1 час назад

      Жиранул, видимо, нормально

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11