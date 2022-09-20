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    Капелло оценил шансы Карреры возглавить «Ювентус»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о возможном приглашении Массимо Карреры в «Ювентус».

    «Я видел новость о том, что Карреру рассматривают. Скажу так, «Ювентус» один из самых популярных клубов мира, такие команды всегда составляют широкий список возможных кандидатур.

    Реально ли его назначение? Все возможно. Но не думаю, что Аллегри покинет «Ювентус» раньше ноября», – заявил Капелло.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
    • Последним местом работы тренера был «Бари».

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98148

      zigbert 54 минуты назад

      Вероятность того что Каррера возглавит Ювентус мала но все же попасть в такой список дано не каждому.

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