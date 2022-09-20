Капелло оценил шансы Карреры возглавить «Ювентус»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о возможном приглашении Массимо Карреры в «Ювентус».

«Я видел новость о том, что Карреру рассматривают. Скажу так, «Ювентус» один из самых популярных клубов мира, такие команды всегда составляют широкий список возможных кандидатур.

Реально ли его назначение? Все возможно. Но не думаю, что Аллегри покинет «Ювентус» раньше ноября», – заявил Капелло.