Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Вест Хэм» до сих пор не выплатил ЦСКА долг за Влашича. Клуб может обратиться в УЕФА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «Вест Хэм» задерживает выплаты по трансферу полузащитника Николы Влашича.

    — В начале сентября вы сообщили, что «Вест Хэм» не выполняет своих обязательств по трансферу Влашича и задолжал ЦСКА 9 миллионов евро. На какой стадии сейчас это дело?

    — Пока ничего нового. Все то же, о чем говорили до этого.

    — Будут ли поданы иски в соответствующие инстанции по этому поводу?

    — Пока все-таки надеемся решить проблему с помощью переговоров, но если не получится, то этот вариант тоже не исключается.

    — По общению с английским клубом вы понимаете, в чем причина? Это они не хотят платить, пользуясь нынешней обстановкой, или реально не могут из-за санкций?

    — К сожалению, здесь присутствует фактор нежелания. Потому что варианты, которые предлагались, уже апробированы с другими европейскими клубами, которые точно так же соблюдают санкционные нормы. Но есть способ платить, не нарушая их. И ФИФА его разрешает.

    К сожалению, большого желания от английских коллег мы не видим.

    • 24-летний Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.
    • ЦСКА продал хорвата в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро.
    • Прошедшим летом «Вест Хэм» отдал хорвата в аренду «Торино».

    Новости по теме
    «Вест Хэм» отказался платить ЦСКА за трансфер Влашича через посредника 4
    Серия А. Гол Влашича принес «Торино» победу над «Лечче» 1
    Бабаев сообщил, сколько «Вест Хэм» должен ЦСКА за Влашича 2
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11