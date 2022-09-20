«Вест Хэм» до сих пор не выплатил ЦСКА долг за Влашича. Клуб может обратиться в УЕФА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «Вест Хэм» задерживает выплаты по трансферу полузащитника Николы Влашича.
— В начале сентября вы сообщили, что «Вест Хэм» не выполняет своих обязательств по трансферу Влашича и задолжал ЦСКА 9 миллионов евро. На какой стадии сейчас это дело?
— Пока ничего нового. Все то же, о чем говорили до этого.
— Будут ли поданы иски в соответствующие инстанции по этому поводу?
— Пока все-таки надеемся решить проблему с помощью переговоров, но если не получится, то этот вариант тоже не исключается.
— По общению с английским клубом вы понимаете, в чем причина? Это они не хотят платить, пользуясь нынешней обстановкой, или реально не могут из-за санкций?
— К сожалению, здесь присутствует фактор нежелания. Потому что варианты, которые предлагались, уже апробированы с другими европейскими клубами, которые точно так же соблюдают санкционные нормы. Но есть способ платить, не нарушая их. И ФИФА его разрешает.
К сожалению, большого желания от английских коллег мы не видим.
- 24-летний Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.
- ЦСКА продал хорвата в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро.
- Прошедшим летом «Вест Хэм» отдал хорвата в аренду «Торино».