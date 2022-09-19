Радимов не хочет, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил против возможного приглашения в сборную России бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо.
Оба футболиста хотят получить российское гражданство.
«Малком и Клаудиньо в сборной России? Они смотрят на перспективу и наверное понимают, что в сборную Бразилии попасть практически невозможно, а здесь есть шанс, что Россию вернут в международные соревнования, и они смогут играть на уровне сборной. Потому что мы знаем, какая конкуренция в Бразилии.
Я воспитан в советское время, лично я против этого. А в нынешних реалиях многие люди, наверное, не видят в этом ничего плохого», – сказал Радимов.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
- В то же время они выступали за олимпийскую команду.
Источник: «Матч ТВ»