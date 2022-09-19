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    Радимов не хочет, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил против возможного приглашения в сборную России бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо.

    Оба футболиста хотят получить российское гражданство.

    «Малком и Клаудиньо в сборной России? Они смотрят на перспективу и наверное понимают, что в сборную Бразилии попасть практически невозможно, а здесь есть шанс, что Россию вернут в международные соревнования, и они смогут играть на уровне сборной. Потому что мы знаем, какая конкуренция в Бразилии.

    Я воспитан в советское время, лично я против этого. А в нынешних реалиях многие люди, наверное, не видят в этом ничего плохого», – сказал Радимов.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
    • В то же время они выступали за олимпийскую команду.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2022 23:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13645

      playsh 11 минут назад

      А кто такой Радимов,что бы хотеть так глубоко и серьёзно? Не тот ли,который с Зе-2 чупахтался..?

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