Радимов не хочет, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил против возможного приглашения в сборную России бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо.

Оба футболиста хотят получить российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо в сборной России? Они смотрят на перспективу и наверное понимают, что в сборную Бразилии попасть практически невозможно, а здесь есть шанс, что Россию вернут в международные соревнования, и они смогут играть на уровне сборной. Потому что мы знаем, какая конкуренция в Бразилии.

Я воспитан в советское время, лично я против этого. А в нынешних реалиях многие люди, наверное, не видят в этом ничего плохого», – сказал Радимов.