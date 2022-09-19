Гасилин: «Амкал» показал, что медийные команды в порядке, а в российском футболе – большие проблемы»

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин высказался о медийном футболе.
«Медиалига – это круто. Это развитие, популяризация футбола. Все равно внимание прессы, молодежи, и вообще всей общественности приковано к Медиалиге.
Это, можно сказать, самородок российского футбола, в котором все на высшем уровне: хорошие трансляции, хорошая картинка, там играют хорошие игроки – и звезды, и спортсмены. Есть и артисты.
Нужно ли медийным командам пробовать свои силы во Второй лиге? Им это незачем. Мы просто показали, что мы в порядке, а в российском футболе – большие проблемы.
Больше команд из Медиалиги в Кубке России? Да я бы всех заявил. Если профессионалы должны по идее проходить, значит все команды медиафутбола тогда должны отлетать в первом раунде. Так идите дальше, играйте за кубок!», – сказал Гасилин.
- «Амкал» уступил «Звезде» в 1/64 финала Кубка России лишь в серии пенальти.
- «Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России.
- Ни один профессиональный клуб не обыграл «Амкал» в основное время.