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    Гасилин: «Амкал» показал, что медийные команды в порядке, а в российском футболе – большие проблемы»

    Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин высказался о медийном футболе.

    «Медиалига – это круто. Это развитие, популяризация футбола. Все равно внимание прессы, молодежи, и вообще всей общественности приковано к Медиалиге.

    Это, можно сказать, самородок российского футбола, в котором все на высшем уровне: хорошие трансляции, хорошая картинка, там играют хорошие игроки – и звезды, и спортсмены. Есть и артисты.

    Нужно ли медийным командам пробовать свои силы во Второй лиге? Им это незачем. Мы просто показали, что мы в порядке, а в российском футболе – большие проблемы.

    Больше команд из Медиалиги в Кубке России? Да я бы всех заявил. Если профессионалы должны по идее проходить, значит все команды медиафутбола тогда должны отлетать в первом раунде. Так идите дальше, играйте за кубок!», – сказал Гасилин.

    • «Амкал» уступил «Звезде» в 1/64 финала Кубка России лишь в серии пенальти.
    • «Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России.
    • Ни один профессиональный клуб не обыграл «Амкал» в основное время.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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