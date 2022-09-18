Серия А. «Рома» проиграла «Аталанте», судья удалил Моуринью

«Аталанта» обыграла «Рому» (1:0) на выезде в матче 7-го тура Серии А.
Клуб из Бергамо возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был удален на 57-й минуте.
Италия. Серия А. 7-й тур
Гол: 0:1 – Скалвини, 35.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Аталанта» обыграла «Рому» (1:0) на выезде в матче 7-го тура Серии А.
Клуб из Бергамо возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был удален на 57-й минуте.
Италия. Серия А. 7-й тур
Гол: 0:1 – Скалвини, 35.