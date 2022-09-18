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    Серия А. «Рома» проиграла «Аталанте», судья удалил Моуринью

    «Аталанта» обыграла «Рому» (1:0) на выезде в матче 7-го тура Серии А.

    Клуб из Бергамо возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был удален на 57-й минуте.

    Италия. Серия А. 7-й тур

    Рома – Аталанта – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Скалвини, 35.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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