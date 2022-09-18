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    Сторожук раскритиковал игру Олусегуна в матче с «Химками»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук оценил игру нападающего Олакунле Олусегуна в матче с «Химками» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

    «Сложный матч. Тут и накопительный эффект, и двух новичков внедряли в игру. Олакунле в первом тайме не справился со своим задачами. Но мы понимаем, ничего не происходит быстро», – сказал Сторожук.

    • Олусегун был заменен в перерыве.
    • 20-летний нигериец стоит 700 тысяч евро.
    • «Краснодар» летом купил Олусегуна у болгарского «Ботева» за 1,2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Олусегуна 9 матчей, 3 гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66054

      portero 33 минуты назад

      Да его на карту сразу посадили заменил бы его, он боялся вторую получить на ровном месте.... и получил бы при первом контакте

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