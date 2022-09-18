Сторожук раскритиковал игру Олусегуна в матче с «Химками»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук оценил игру нападающего Олакунле Олусегуна в матче с «Химками» (3:1) в 10-м туре РПЛ.
«Сложный матч. Тут и накопительный эффект, и двух новичков внедряли в игру. Олакунле в первом тайме не справился со своим задачами. Но мы понимаем, ничего не происходит быстро», – сказал Сторожук.
- Олусегун был заменен в перерыве.
- 20-летний нигериец стоит 700 тысяч евро.
- «Краснодар» летом купил Олусегуна у болгарского «Ботева» за 1,2 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Олусегуна 9 матчей, 3 гола.
Источник: «Спорт-Экспресс»