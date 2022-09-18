Мостовой: «Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – это ужасно. У нас в стране 150 миллионов!»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком вскоре должны получить российские паспорта.

«Ужасно. Я отношусь к этому отрицательно. У нас уже были прецеденты, когда давали одному, другому паспорта. Помните Ари? Насмешили народ. Да, он молодец — хороший человек и нападающий.

Но ребят, у нас 150 миллионов в стране! Давайте тогда всем дадим паспорта, а наших ребят увезeм куда-нибудь. Говорят, что везде такая практика есть? Да, только у нас 150 миллионов в стране, а не 5 миллионов, как в Хорватии.

Малкому и Клаудиньо дать паспорта… Давайте тогда Венделу, Дугласу и остальным дадим! За деньги же можно всe сделать! Зачем это? Вообще не должен подниматься такой вопрос», — сказал Мостовой.