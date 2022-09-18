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  • Мостовой: «Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – это ужасно. У нас в стране 150 миллионов!»

Мостовой: «Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – это ужасно. У нас в стране 150 миллионов!»

18 сентября 2022, 15:14
33

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком вскоре должны получить российские паспорта.

«Ужасно. Я отношусь к этому отрицательно. У нас уже были прецеденты, когда давали одному, другому паспорта. Помните Ари? Насмешили народ. Да, он молодец — хороший человек и нападающий.

Но ребят, у нас 150 миллионов в стране! Давайте тогда всем дадим паспорта, а наших ребят увезeм куда-нибудь. Говорят, что везде такая практика есть? Да, только у нас 150 миллионов в стране, а не 5 миллионов, как в Хорватии.

Малкому и Клаудиньо дать паспорта… Давайте тогда Венделу, Дугласу и остальным дадим! За деньги же можно всe сделать! Зачем это? Вообще не должен подниматься такой вопрос», — сказал Мостовой.

  • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
  • Клаудиньо в России с прошлого года.
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо Мостовой Александр
Комментарии (33)
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партизан84
1663503394
по такой логике китай и индия только должны соревноваться, остальные далеко в хвосте. Не в количестве населения дело, а в организации подготовки спортсменов всех видов от садика или школы.
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Давид59
1663503627
А чего тут ужасного? Это же для налогообложения делается. За Россию играть в любом случае не имеют права. Он что, не в курсе?
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Dguffin
1663503635
Опять дед забыл принять таблетки?
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Эном айс
1663503649
Уже меньше...(
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PAREVG.
1663504895
Не уй всем подряд мартыхаям паспорта России выдавать. Хотя логика Зенита понятна, собрать команду из бразильцев, таким образом обойдут лимит.
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Дедуктор
1663505330
Из 150 млн второй Малком, может быть, и найдется. Хотя, вряд ли. Но второго Клаудиньо то гарантированно нет. Вот и ответ прощелыге Мостовому. У которого репутация, кстати, такая дряная что лучше бы не лез этот Мостовой на передовицы.
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Enter2006
1663505648
Вот таким способом и "держим" ~ 150млн. Коренные жители умирают огромными темпами, но зато с помощью жителей бывшего СССР и иностранцев, раздавая паспорта направо-налево, можно красивую циферку показать что якобы всё ок.
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tushkanlz
1663506235
Чушь какая. Ну надо же, разобрало...Ужастики какие! А как на счёт Виктора Ана?! Сочинского российского ОЧ - честь ему и хвала, конечно,да и других прочих...?! ужас не охватывал? ***** - тройные и пр. гражданства только для "толстомордых элит"за рубеж - "пажалста", а спортсменам в Россию - нет?! Российских Великих Футболистов, таких как ... - и не предвидится в ближайшее десятилетие, к большому сожалению. А эти, хоть и не великие, но нашим доморощенным сопли вытирают, и пример есть к чему стремится! Хотя, я тоже за своих, доморощенных... я за них больше "болею"!
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Bozigit
1663506645
Согласен
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qawzsexdr
1663509224
Так а что он тогда молчит про Фернандеса из ЦСКА
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