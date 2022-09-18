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    Мостовой: «Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – это ужасно. У нас в стране 150 миллионов!»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком вскоре должны получить российские паспорта.

    «Ужасно. Я отношусь к этому отрицательно. У нас уже были прецеденты, когда давали одному, другому паспорта. Помните Ари? Насмешили народ. Да, он молодец — хороший человек и нападающий.

    Но ребят, у нас 150 миллионов в стране! Давайте тогда всем дадим паспорта, а наших ребят увезeм куда-нибудь. Говорят, что везде такая практика есть? Да, только у нас 150 миллионов в стране, а не 5 миллионов, как в Хорватии.

    Малкому и Клаудиньо дать паспорта… Давайте тогда Венделу, Дугласу и остальным дадим! За деньги же можно всe сделать! Зачем это? Вообще не должен подниматься такой вопрос», — сказал Мостовой.

    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
    • Клаудиньо в России с прошлого года.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +198

      НикКин 28 минут назад

      Им паспорта делают не для сборной а для зенита чтоб от лимита уйти ресурсы работают на благо Зенита

      0
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      Рейтинг: +11

      tolias 31 минуту назад

      Наши парни играть не умеют как в Германии бразилии . так если есть возможность натурализовать не надо отказываться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      tolias 33 минуты назад

      f

      0
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      Рейтинг: +1024

      qawzsexdr 37 минут назад

      Так а что он тогда молчит про Фернандеса из ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4327

      ААМ 40 минут назад

      Печально. Но пусть Мостовой, а он по возрасту пацан рядом со мной, посмотрит на сборные Франции, Англии и т.д. Главное, чтобы было с кем играть.

      1
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      Рейтинг: +450

      Фитоняшич 1 час назад

      Как зачем? Чтобы у Зенита не было на поле легионеров, разумеется!
      Ведь Семаку тяжко вписаться в лимит 8+3, когда привезли вратарей из Бразилии!

      2
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      Рейтинг: +66040

      portero 1 час назад

      У меня другой вопрос, а где играть то????
      Ведь никуда не пускают, может опять глобальные изменения в лимите (в сторону уменьшения легов) и чтоб они легами не считались????

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      Рейтинг: +4873

      Enter2006 > portero 1 час назад

      В том то и дело, что легами не будут считаться если паспорта получат РФ. И будут в "Зените" играть 11 "русских-бразил". А как же наша молодежь? По ветру??? ((

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      Рейтинг: +111

      ВАСЯ КАСКИН > Enter2006 46 минут назад

      а где она сейчас? или вчера была где?

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      Рейтинг: +4873

      Enter2006 > ВАСЯ КАСКИН 7 минут назад

      у меня абсолютно тот же вопрос...

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      Рейтинг: +1979

      Bozigit 1 час назад

      Согласен

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      Рейтинг: +1222

      tushkanlz 1 час назад

      Чушь какая. Ну надо же, разобрало...Ужастики какие! А как на счёт Виктора Ана?! Сочинского российского ОЧ - честь ему и хвала, конечно,да и других прочих...?! ужас не охватывал? ***** - тройные и пр. гражданства только для "толстомордых элит"за рубеж - "пажалста", а спортсменам в Россию - нет?! Российских Великих Футболистов, таких как ... - и не предвидится в ближайшее десятилетие, к большому сожалению. А эти, хоть и не великие, но нашим доморощенным сопли вытирают, и пример есть к чему стремится! Хотя, я тоже за своих, доморощенных... я за них больше "болею"!

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      Рейтинг: +450

      Фитоняшич > tushkanlz 1 час назад

      Да кто там кому сопли вытирает? Стоило просто посудить их нормально на неделе и Крылья их вынесли. И тут уже глупо говорить об отсутствии желания, если все кричали, что у них запас прочности несокрушимый.
      Их просто разорвал Цыпченко, Глушенков и Горшков. И это смешно было. Стоит Клаудиньо немножко прижать и он уже готов удаляться, нервничать и прыгать на игроков ( Ну там все такие, просто их редко судят), а игроки КС просто делают прострел вдоль ворот и смотрят на унылое лицо защитников, которые падаю на газон.

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      Рейтинг: +4873

      Enter2006 1 час назад

      Вот таким способом и "держим" ~ 150млн. Коренные жители умирают огромными темпами, но зато с помощью жителей бывшего СССР и иностранцев, раздавая паспорта направо-налево, можно красивую циферку показать что якобы всё ок.

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      Рейтинг: +17523

      житель СПб > Enter2006 1 час назад

      Вы правы - но одно с другим не связано.
      Лично я ничего противоправного в этом не вижу. Коллега выше все правильно написал.

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      Рейтинг: +4873

      Enter2006 > житель СПб 1 час назад

      Согласен с Вами, тоже ничего противоправного не вижу, но от этого не легче... ((

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