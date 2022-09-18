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    Даса: «Мы не совсем поняли Карасева в матче с «Зенитом»

    У защитника «Динамо» Эли Дасы остались вопросы по судейству после матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

    «Мы не совсем поняли действия судьи в концовке встречи с «Зенитом», но это не причина, по которой «Динамо» проиграло этот матч. Просто мы не были достаточно хороши.

    Второй карточки Роберто Фернандеса не было. Но что есть, то есть — игра уже окончена. К сожалению, Сергей Карасeв дал Фернандесу красную, и он будет вынужден пропустить матч с «Ахматом», – сказал Даса.

    • В РФС работу Карасева назвали не идеальной.
    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Ранее Карасев привлекался к матчам Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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