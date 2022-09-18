Даса: «Мы не совсем поняли Карасева в матче с «Зенитом»

У защитника «Динамо» Эли Дасы остались вопросы по судейству после матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Мы не совсем поняли действия судьи в концовке встречи с «Зенитом», но это не причина, по которой «Динамо» проиграло этот матч. Просто мы не были достаточно хороши.
Второй карточки Роберто Фернандеса не было. Но что есть, то есть – игра уже окончена. К сожалению, Сергей Карасeв дал Фернандесу красную, и он будет вынужден пропустить матч с «Ахматом», – сказал Даса.
- В РФС работу Карасева назвали не идеальной.
- Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
- Ранее Карасев привлекался к матчам Лиги чемпионов.
Источник: «Чемпионат»