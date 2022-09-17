Стало известно, где будет тренироваться Бальде во время дисквалификации

Нападающий «Спартака» Бальде Кейта не покинет Россию во время дисквалификации.
«Кейта не будет покидать Россию на время дисквалификации. Он планирует тренироваться в Москве», – сказал агент игрока Федерико Пасторелло.
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Нападающий «Спартака» Бальде Кейта не покинет Россию во время дисквалификации.
«Кейта не будет покидать Россию на время дисквалификации. Он планирует тренироваться в Москве», – сказал агент игрока Федерико Пасторелло.