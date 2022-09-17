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    РПЛ. ЦСКА проиграл «Торпедо»

    В десятом туре чемпионата России ЦСКА на выезде минимально уступил «Торпедо» – 0:1.

    Единственный гол в матче на 33-й минуте забил Стефан Шапич.

    Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой второе место в таблице РПЛ.

    «Торпедо» осталось на последней строчке в лиге, но сравнялось по очкам с «Уралом».

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Торпедо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Шапич, 33.

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Эркинов, Каймаков (Рязанцев, 78), Савич (Енин, 59), Лебеденко (Турищев, 78), Караев (Чурич, 90+2).

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев (Заболотный, 86), Зайнутдинов, Мойзес (Ермаков, 72), Зделар, Медина (Обляков, 72), Карраскаль, Мендес, Чалов (Гайч, 72).

    Предупреждения: Ле Таллек, 15; Кутепов, 30; Самсонов, 43; Лебеденко, 62; Шапич, 90+3; Эркинов, 90+5 – Мойзес, 32; Дивеев, 77; Карраскаль, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Сегодня, 15:54
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5743

      Беспонтий 16 секунд назад

      да лаааадноооо...
      "Орррркестр, «Прощание славянки»! "(с)
      72 метра

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +263

      rac531 > Беспонтий 3 минуты назад

      https://youtu.be/ckXVbH2YlMM

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8633

      GoLenaStop 1 минуту назад

      Игра получилась интересная, с неожиданным началом и результатом в пользу технарей.
      Армейцы выглядели суетливо и нервозно, после гола что-то пошло не так...
      А, Торпедо - с заслуженной первой победой! Доиграли концовку великолепно.
      С возвращением!
      А, всем удачи!
      .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4843

      алдан2014 1 минуту назад

      Вот так нежданчик выскочил,неожиданно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +564

      bratskij 2 минуты назад

      Лошпехи позорные. Какое вам чемпионство? Обыграть колхоз не можете.

      0
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      Рейтинг: +5443

      ySS 4 минуты назад

      Жесткое наказание за вальяжное отношение к сопернику.
      Получили оплеуху по делу

      1
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      Рейтинг: +17916

      DVOK68 5 минут назад

      Чёрно-белых братьев с победой,от души!
      Молодцы!

      4
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      Рейтинг: +117

      Ill Ich 5 минут назад

      Торпедовцы навязали битву за мяч и преуспели! Видимо, придётся в армейском механизме подкручивать какие-то гаИчки. Да и Дивеев жёстко травмировался.

      2
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      Рейтинг: +6895

      Из Твери Леха 5 минут назад

      Ниче себе. Это как такое может быть, что ЦСКА, лучше игравший против быков слил дну?

      0
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      Рейтинг: +11016

      knikos 8 минут назад

      По-моему , не ЦСКА проиграл , а Торпедо выиграло . Очень хорошо и организованно сыграли торпедовцы , как и с Сочи .

      6
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      Рейтинг: +11478

      Алексей З 8 минут назад

      Неожиданно.
      Сквозил недонастрой, особенно у Медины и Мойзеса.
      Выделялись скоростью, куда всё пропало, но Зайнутдинов и Чалов должны были забивать.

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