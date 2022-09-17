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РПЛ. ЦСКА проиграл «Торпедо»

17 сентября 2022, 15:54
66

В десятом туре чемпионата России ЦСКА на выезде минимально уступил «Торпедо» – 0:1.

Единственный гол в матче на 33-й минуте забил Стефан Шапич.

Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой второе место в таблице РПЛ.

«Торпедо» осталось на последней строчке в лиге, но сравнялось по очкам с «Уралом».

Россия. РПЛ. 10-й тур

Торпедо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шапич, 33.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Эркинов, Каймаков (Рязанцев, 78), Савич (Енин, 59), Лебеденко (Турищев, 78), Караев (Чурич, 90+2).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев (Заболотный, 86), Зайнутдинов, Мойзес (Ермаков, 72), Зделар, Медина (Обляков, 72), Карраскаль, Мендес, Чалов (Гайч, 72).

Предупреждения: Ле Таллек, 15; Кутепов, 30; Самсонов, 43; Лебеденко, 62; Шапич, 90+3; Эркинов, 90+5 – Мойзес, 32; Дивеев, 77; Карраскаль, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Торпедо ЦСКА
Комментарии (66)
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morgan59
1663419374
Торпедовцы с победой! Без судейского беспредела коняшки не могут и актсайдеров победить.
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Krasnodar 123
1663419462
Ну что сегодня без левых пендалей? Не идет? Судьи АУУУ? ЦСКА Торпеде продуло два удара за второй тайм!!! Ха-Ха!!!
Ответить
portero
1663419467
Нежданчик прискакал, в створ ворот попасть не могут, а за пенальти не заплатили.....
Ответить
Fusballer
1663419587
Вот это нежданчик.
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JTherry
1663419663
что шарики подшипниковые волшебные делают, Торпедо вдуло коням под хвост..!!!))) с победой, Торпедо, молодцы парни..!!! кони не наиграли на пенали...)))) ржу не могу, прям клинер в меня вселился..))))
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knikos
1663419751
По-моему , не ЦСКА проиграл , а Торпедо выиграло . Очень хорошо и организованно сыграли торпедовцы , как и с Сочи .
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Беспонтий
1663420223
да лаааадноооо... "Орррркестр, «Прощание славянки»! "(с) 72 метра
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GoLenaStop
1663420286
Игра получилась интересная, с неожиданным началом и результатом в пользу технарей. Армейцы выглядели суетливо и нервозно, после гола что-то пошло не так... А, Торпедо - с заслуженной первой победой! Доиграли концовку великолепно. С возвращением, молодцы!!! Командам - спасибо за игру. А, всем удачи! .
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Persona_non_Grata
1663421769
Особый привет Clianer, и что то не слышно его " Ржу, не могу " !!!)))
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Кузьмич на трибуне
1663436663
Ну наконец то Торпедо победило. И не каких то конкурентов из нижней части таблицы, а чуть ли не почти-чемпионов. А сколько было понтов, когда благодаря судье забили 3 пенальти!!!! Никогда не радуйтесь голам забитым нахаляву. Бумеранг возвращается и больно бьёт. Что то Красногвардейчик сегодня молчит.
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