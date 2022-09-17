РПЛ. ЦСКА проиграл «Торпедо»

В десятом туре чемпионата России ЦСКА на выезде минимально уступил «Торпедо» – 0:1.

Единственный гол в матче на 33-й минуте забил Стефан Шапич.

Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой второе место в таблице РПЛ.

«Торпедо» осталось на последней строчке в лиге, но сравнялось по очкам с «Уралом».

Россия. РПЛ. 10-й тур

Торпедо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шапич, 33.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Эркинов, Каймаков (Рязанцев, 78), Савич (Енин, 59), Лебеденко (Турищев, 78), Караев (Чурич, 90+2).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев (Заболотный, 86), Зайнутдинов, Мойзес (Ермаков, 72), Зделар, Медина (Обляков, 72), Карраскаль, Мендес, Чалов (Гайч, 72).

Предупреждения: Ле Таллек, 15; Кутепов, 30; Самсонов, 43; Лебеденко, 62; Шапич, 90+3; Эркинов, 90+5 – Мойзес, 32; Дивеев, 77; Карраскаль, 90+2.

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