Аршавин рассказал, сколько голов ожидает в игре «Динамо» – «Зенит»

Экс– футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ против «Динамо».
«Зенит» приучил к тому, что редко проигрывает, и навряд ли проиграет две игры подряд.
А чтобы выиграть, нужно минимум забить гола два, но у «Динамо» тоже интересная атака, поэтому ожидаю, что будет минимум три гола», – сказал Аршавин.
- «Динамо» примет «Зенит» сегодня.
- Центральный матч 10-го тура РПЛ начнется в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: «Матч ТВ»