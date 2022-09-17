Аршавин рассказал, сколько голов ожидает в игре «Динамо» – «Зенит»

Экс– футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ против «Динамо».

«Зенит» приучил к тому, что редко проигрывает, и навряд ли проиграет две игры подряд.

А чтобы выиграть, нужно минимум забить гола два, но у «Динамо» тоже интересная атака, поэтому ожидаю, что будет минимум три гола», – сказал Аршавин.