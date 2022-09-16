Капитан «Атлетико»: «Если Винисиус забьет и станцует, у него будут проблемы»

Полузащитник «Атлетико» Коке в преддверии дерби с «Реалом» предостерег вингера Винисиуса Жуниора от танцев после забитого гола.

«Если он забьет и станцует, то это его решение. Каждый может праздновать голы так, как хочет.

Отнесемся ли мы к этому с пониманием? У него однозначно будут проблемы, и это нормально», – сказал капитан «Атлетико».

Матч состоится в воскресенье, 18 сентября.

Игра на «Ванда Метрополитано» начнется в 22:00 мск.

Винисиус в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 8 встречах.

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