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    Капитан «Атлетико»: «Если Винисиус забьет и станцует, у него будут проблемы»

    Полузащитник «Атлетико» Коке в преддверии дерби с «Реалом» предостерег вингера Винисиуса Жуниора от танцев после забитого гола.

    «Если он забьет и станцует, то это его решение. Каждый может праздновать голы так, как хочет.

    Отнесемся ли мы к этому с пониманием? У него однозначно будут проблемы, и это нормально», – сказал капитан «Атлетико».

    • Матч состоится в воскресенье, 18 сентября.
    • Игра на «Ванда Метрополитано» начнется в 22:00 мск.
    • Винисиус в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 8 встречах.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      Павлюченко9 13 минут назад

      Побейте эту обезьяну кревляку

      0
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      Рейтинг: +1368

      elessar arnor 1 час назад

      забанят стадик или игроков, которые активно начнут выражать негодование

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Not angry fan 1 час назад

      Ещё пивко пить не сели, а уже обоссались.
      (Прошу прощения за грубость)

      0
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