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    «Атлетико» намерен отлучить от клуба фанатов, которые оскорбляли Винисиуса перед дерби

    Некоторые болельщики «Атлетико» позволили себе расистские оскорбления в адрес форварда «Реала» Винисиуса перед последним дерби (1:2). Мадридский клуб выпустил заявление по этому поводу.

    «Красно-белая семья испытывает огромную боль по этому поводу. Мы не можем ассоциировать себя с таким поведением, ставить под сомнения свои ценности. Мы не остановимся, пока не изгоним этих болельщиков из нашей красно-белой семьи, потому что они не могут быть ее частью», – заявил «Атлетико».

    • На прошлой неделе Винисиуса в телеэфире сравнили с обезьяной.
    • Винисиус в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 9 встречах.
    • 22-летний игрок оценивается в 100 миллионов евро.

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    Источник: официальный сайт «Атлетико»

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