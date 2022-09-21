«Атлетико» намерен отлучить от клуба фанатов, которые оскорбляли Винисиуса перед дерби

Некоторые болельщики «Атлетико» позволили себе расистские оскорбления в адрес форварда «Реала» Винисиуса перед последним дерби (1:2). Мадридский клуб выпустил заявление по этому поводу.

«Красно-белая семья испытывает огромную боль по этому поводу. Мы не можем ассоциировать себя с таким поведением, ставить под сомнения свои ценности. Мы не остановимся, пока не изгоним этих болельщиков из нашей красно-белой семьи, потому что они не могут быть ее частью», – заявил «Атлетико».