«Атлетико» намерен отлучить от клуба фанатов, которые оскорбляли Винисиуса перед дерби

Некоторые болельщики «Атлетико» позволили себе расистские оскорбления в адрес форварда «Реала» Винисиуса перед последним дерби (1:2). Мадридский клуб выпустил заявление по этому поводу.
«Красно-белая семья испытывает огромную боль по этому поводу. Мы не можем ассоциировать себя с таким поведением, ставить под сомнения свои ценности. Мы не остановимся, пока не изгоним этих болельщиков из нашей красно-белой семьи, потому что они не могут быть ее частью», – заявил «Атлетико».
- На прошлой неделе Винисиуса в телеэфире сравнили с обезьяной.
- Винисиус в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 9 встречах.
- 22-летний игрок оценивается в 100 миллионов евро.
Источник: официальный сайт «Атлетико»