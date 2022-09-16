Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Комличенко ответил, есть ли у него амбиции перейти в европейский клуб

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о возможном продолжении карьеры в Европе.

    – У тебя у самого осталась цель ещe поиграть в Европе?

    – Придeт предложение – будем думать. Сейчас сделать это будет нелегко из-за нефутбольных факторов. В такой ситуации об этом даже не задумываешься.

    Да, можно уехать в условную Турцию, но если будет предложение – обсудим. Я говорил, что у меня есть мечта попасть в топ-5.

    – Был к этому близок?

    – Когда был в Чехии, шли серьeзные разговоры. «Фортуна» до последнего хотела, «Кeльн» тоже интересовался. Я знал, что в списках под вторым-третьим номером. Не сложилось из-за многих факторов.

    Я играл в не самой сильной команде, в еврокубках мы не были. В сборную я вызывался, но не был на ведущих ролях. Поэтому я всe адекватно воспринимал.

    • Рыночная стоимость Комличенко – 3,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
    • В Чехии воспитанник «Краснодара» выступал за «Слован» и «Младу Болеслав».

    Новости по теме
    Комличенко объяснил, в чем заключается крутость Карпина 5
    Комличенко: «Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. Никто не понимает плюсов этой истории» 3
    Комличенко рассказал, что для Карпина значат матчи против «Спартака» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11