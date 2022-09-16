Комличенко ответил, есть ли у него амбиции перейти в европейский клуб

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о возможном продолжении карьеры в Европе.
– У тебя у самого осталась цель ещe поиграть в Европе?
– Придeт предложение – будем думать. Сейчас сделать это будет нелегко из-за нефутбольных факторов. В такой ситуации об этом даже не задумываешься.
Да, можно уехать в условную Турцию, но если будет предложение – обсудим. Я говорил, что у меня есть мечта попасть в топ-5.
– Был к этому близок?
– Когда был в Чехии, шли серьeзные разговоры. «Фортуна» до последнего хотела, «Кeльн» тоже интересовался. Я знал, что в списках под вторым-третьим номером. Не сложилось из-за многих факторов.
Я играл в не самой сильной команде, в еврокубках мы не были. В сборную я вызывался, но не был на ведущих ролях. Поэтому я всe адекватно воспринимал.
- Рыночная стоимость Комличенко – 3,5 миллиона евро.
- В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
- В Чехии воспитанник «Краснодара» выступал за «Слован» и «Младу Болеслав».