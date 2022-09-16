Комличенко ответил, есть ли у него амбиции перейти в европейский клуб

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о возможном продолжении карьеры в Европе.

– У тебя у самого осталась цель ещe поиграть в Европе?

– Придeт предложение – будем думать. Сейчас сделать это будет нелегко из-за нефутбольных факторов. В такой ситуации об этом даже не задумываешься.

Да, можно уехать в условную Турцию, но если будет предложение – обсудим. Я говорил, что у меня есть мечта попасть в топ-5.

– Был к этому близок?

– Когда был в Чехии, шли серьeзные разговоры. «Фортуна» до последнего хотела, «Кeльн» тоже интересовался. Я знал, что в списках под вторым-третьим номером. Не сложилось из-за многих факторов.

Я играл в не самой сильной команде, в еврокубках мы не были. В сборную я вызывался, но не был на ведущих ролях. Поэтому я всe адекватно воспринимал.