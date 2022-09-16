Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Комличенко объяснил, в чем заключается крутость Карпина

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко охарактеризовал своего главного тренера Валерия Карпина.

    – Объясни всем, кто этого ещe не понимает, почему Карпин крутой?

    – Харизма прeт, настрой передаeтся всем. Вообще не любит проигрывать во всe на свете. У него образ классного человека, манера общения крутая. Как тренер – один из лучших, с кем я работал. Мне есть с кем сравнивать – Станислав Черчесов, Кирилл Новиков, Сандро Шварц, Олег Кононов. Карпин высоко в моeм топе – и не потому, что я сейчас за его команду играю. Тактически он очень хорош, большое внимание к деталям. Сейчас он, наверное, один из главных людей в моей футбольной жизни.

    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • «Ростов» идет в сезоне без поражений.
    • У Карпина-тренера трофеев в карьере нет.

    Новости по теме
    Комличенко рассказал, что для Карпина значат матчи против «Спартака» 1
    «Вот, пожалуйста, это Медиалига». Карпин пошутил над игроком «Ростова» на тренировке 2
    Карпин объяснил, за счет чего «Ростов» победил «Спартак» 11
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +263

      rac531 8 минут назад

      И, кто его только взашей не гнал - Станислав Черчесов, Кирилл Новиков, Сандро Шварц, Олег Кононов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7490

      mihail200606 1 час назад

      Глуповат он,на самом деле.. по крайней мере,по многим его высказываниям так кажется..футболист хороший был,тренер вроде ниче..но насчёт интеллекта не особо вроде как то..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1436

      Toomans > mihail200606 46 минут назад

      Позвольте возразить! А как хороший футболист и "тренер вроде ниче" может быть без интеллекта?))Может, вы хотели что-то другое сказать?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +263

      rac531 > mihail200606 7 минут назад

      Он эстонец, а жена - шлюшка и русофобка)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9912

      R_a_i_n 1 час назад

      Валера, верим!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11