Комличенко объяснил, в чем заключается крутость Карпина

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко охарактеризовал своего главного тренера Валерия Карпина.

– Объясни всем, кто этого ещe не понимает, почему Карпин крутой?

– Харизма прeт, настрой передаeтся всем. Вообще не любит проигрывать во всe на свете. У него образ классного человека, манера общения крутая. Как тренер – один из лучших, с кем я работал. Мне есть с кем сравнивать – Станислав Черчесов, Кирилл Новиков, Сандро Шварц, Олег Кононов. Карпин высоко в моeм топе – и не потому, что я сейчас за его команду играю. Тактически он очень хорош, большое внимание к деталям. Сейчас он, наверное, один из главных людей в моей футбольной жизни.