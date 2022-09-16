35-летний Кержаков отреагировал на дебютный вызов в сборную России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал попадание в сборную России на товарищеский матч против Киргизии.

«Какие ощущения от дебютного вызова в сборную России? Пока не понимаю. Хотя, конечно, очень рад. Но если говорить о более конкретных ощущениях, то они, наверное, появятся, когда окажусь непосредственно в расположении сборной. Небольшое волнение, наверное, будет, но именно небольшое. Для большого возраст уже не тот (улыбается). В любом случае это будет приятное волнение.

Если честно, мне Виталий Витальевич Кафанов чуть заранее сказал. Поздравил меня с вызовом, перекинулись парой фраз. Сказал: «Ждем тебя». Поэтому к моменту опубликования списка уже знал. И, конечно, поблагодарил Виталия Витальевича», – сказал Кержаков.