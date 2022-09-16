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    35-летний Кержаков отреагировал на дебютный вызов в сборную России

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал попадание в сборную России на товарищеский матч против Киргизии.

    «Какие ощущения от дебютного вызова в сборную России? Пока не понимаю. Хотя, конечно, очень рад. Но если говорить о более конкретных ощущениях, то они, наверное, появятся, когда окажусь непосредственно в расположении сборной. Небольшое волнение, наверное, будет, но именно небольшое. Для большого возраст уже не тот (улыбается). В любом случае это будет приятное волнение.

    Если честно, мне Виталий Витальевич Кафанов чуть заранее сказал. Поздравил меня с вызовом, перекинулись парой фраз. Сказал: «Ждем тебя». Поэтому к моменту опубликования списка уже знал. И, конечно, поблагодарил Виталия Витальевича», – сказал Кержаков.

    • Матч Киргизия – Россия состоится 24 сентября в Бишкеке.
    • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • Кержакову 35 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17097

      paracetamol 22 минуты назад

      С киргизами и Мишу поставить не страшно.

      1
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      Рейтинг: +4798

      Enter2006 24 минуты назад

      Врядли Керж выйдет на поле из 4х, тупо "потренироваться" на сбор пригласили и на лавочке посидеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +719

      99-й 27 минут назад

      Кержаков снова в сборной. Нам вернули 2007-ой?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4798

      Enter2006 > 99-й 24 минуты назад

      Нужен ещё Аршавин младший и Павлюченко младший! ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11435

      Алексей З 53 минуты назад

      4 вратарь на один матч ? 35 летний это омоложение сборной.
      Какое-то Зазеркалье.
      Выпускной в дурдоме.

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      Рейтинг: +15438

      Fusballer > Алексей З 43 минуты назад

      Газпром место купил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11435

      Алексей З > Fusballer 36 минут назад

      Хватит вам х маиться.
      Чистейший идиотизм.

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      Рейтинг: +28

      6pbIH > Алексей З 3 минуты назад

      Ради справедливости , 35 лет для вратаря , не считаю прям критично.. Тем более , если с Киргизами матч состоится все же.

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