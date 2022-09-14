Президент РПЛ обратился к «Амкалу» после вылета из Кубка России

Президент РПЛ Александр Алаев обратился к «Амкалу» после поражения от «Звезды» в 3-м раунде Кубка России.

«Хочу поблагодарить команды 2Drots и «Амкал» за выступление в Кубке России. Парни, это не поражение, а большая победа для всех. Победа для Кубка, начальные стадии которого впервые транслировали по федеральному каналу. Победа для болельщиков, которым вы подарили мощнейшие эмоции.

А ещe, выступление команд из медиафутбола — повод проанализировать ситуацию со статусом профессиональных клубов в нашей стране и проработать ряд мер по повышению конкурентоспособности соревнований. В первую очередь это касается Второй Лиги», — сказал Алаев.