Вендел объяснил, почему остался в «Зените» и не перешел во «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, почему не перешел во «Фламенго» летом.

«Решение остаться было вопросом благодарности. В «Зените» меня всегда ценили и очень хорошо ко мне относились, мне было бы неприятно воспользоваться пунктом об уходе в одностороннем порядке. Мы поговорили, и они предложили пролить контракт, это было лучшее решение для всех в тот момент.

Интерес «Фламенго» очень обрадовал меня, и это вызвало большой резонанс. На мой телефон постоянно приходили уведомления, когда люди присылали распечатки и новостные ссылки, спрашивая, действительно ли я уезжаю, правда ли это...

Мои представители разговаривали с «Фламенго», и у них также были другие переговоры, я не знаю, могу ли я называть клубы, но это гигантские клубы из Италии и Англии. Я был очень рад этому», – сказал Вендел в интервью Globo Esporte.