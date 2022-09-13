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  • Вендел объяснил, почему остался в «Зените» и не перешел во «Фламенго»

Вендел объяснил, почему остался в «Зените» и не перешел во «Фламенго»

13 сентября 2022, 22:58
10

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, почему не перешел во «Фламенго» летом.

«Решение остаться было вопросом благодарности. В «Зените» меня всегда ценили и очень хорошо ко мне относились, мне было бы неприятно воспользоваться пунктом об уходе в одностороннем порядке. Мы поговорили, и они предложили пролить контракт, это было лучшее решение для всех в тот момент.

Интерес «Фламенго» очень обрадовал меня, и это вызвало большой резонанс. На мой телефон постоянно приходили уведомления, когда люди присылали распечатки и новостные ссылки, спрашивая, действительно ли я уезжаю, правда ли это...

Мои представители разговаривали с «Фламенго», и у них также были другие переговоры, я не знаю, могу ли я называть клубы, но это гигантские клубы из Италии и Англии. Я был очень рад этому», – сказал Вендел в интервью Globo Esporte.

  • 25-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • Он провел 66 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Фламенго Вендел
Комментарии (10)
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ziborock
1663102098
Да все мы прекрасно знаем почему Вендел остался в Зените! "Мечты сбываются!" Даже не представляю сколько черного нала проходит сейчас через бразильцев в Зените! И Вендел сказал что рад!)))
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шахта Заполярная
1663102868
Где еще такие бабки будут платить
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Persona_non_Grata
1663106070
Да паспорт отобрали и всё )
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Spirit_78
1663110029
Не так часто приходится хвалить руководство Зенита, но в данном случае не могу не отметить, что их отношение к игрокам достойно уважения. И сами футболисты это прекрасно чувствуют. Здесь, в комментариях, конечно же "знатоки человеческой психологии" (в основном из Москвы) пишут гадости. Но это они по себе судят.
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spoubrof5911
1663113936
Зачем тратить время и деньги на ту которая ломается если есть доступные девки которые хотят только секса (без шлюx и сoдеpжанoк). Здесь все бесплатно и анонимно, убедись сам ----- https://lnk.sk/jciq
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neveldomha
1663135759
Считаю, что усугубляюшийся экономический кризис в Европе очень серьезно отразится на футбольной индустрии. Поэтому стоит десять раз подумать, прежде чем срываться с насиженного места.
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