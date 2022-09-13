Вендел объяснил, почему остался в «Зените» и не перешел во «Фламенго»

жаль наших бразильцев, оставшихся без еврокубков. чемпионат fan-уйди они явно переросли. может, конечно, в следующем сезоне зенит допустят в еврокубки — либо этим топ-клубам из европы придётся жёстко раскошелится, чтобы выкупить их, у кого контракт с зенитом до 2027. из-за этого украсть не получится.
Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, почему не перешел во «Фламенго» летом.
«Решение остаться было вопросом благодарности. В «Зените» меня всегда ценили и очень хорошо ко мне относились, мне было бы неприятно воспользоваться пунктом об уходе в одностороннем порядке. Мы поговорили, и они предложили пролить контракт, это было лучшее решение для всех в тот момент.
Интерес «Фламенго» очень обрадовал меня, и это вызвало большой резонанс. На мой телефон постоянно приходили уведомления, когда люди присылали распечатки и новостные ссылки, спрашивая, действительно ли я уезжаю, правда ли это...
Мои представители разговаривали с «Фламенго», и у них также были другие переговоры, я не знаю, могу ли я называть клубы, но это гигантские клубы из Италии и Англии. Я был очень рад этому», – сказал Вендел в интервью Globo Esporte.
- 25-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- Он провел 66 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов.