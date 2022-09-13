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    Форвард «Амкала» Гасилин оценил свои шансы вернуться в «Зенит»

    Форвард «Амкала» Алексей Гасилин перед матчем Кубка России со «Звездой» в Санкт-Петербурге оценил свои шансы вернуться в «Зенит»

    «Рад вернуться на базу «Зенита», не могу описать свои эмоции. Санкт-Петербург — мой милый дом.

    Вернуться на профессиональном уровне в «Зенит»? Дайте мне ногу другую, тогда, возможно, появится шанс вернуться в клуб.

    Завтра на матче «Звезды» будет праздник футбола! Конечно, мы должны проходить их, ради этого на базе сине-бело-голубых тренируемся!» — заявил Гасилин.

    • Гасилин – воспитанник «Зенита».
    • Он забил первый гол «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» 14 сентября сыграет со «Звездой» в 1/64 финала Кубка России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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