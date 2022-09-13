Форвард «Амкала» Гасилин оценил свои шансы вернуться в «Зенит»

Форвард «Амкала» Алексей Гасилин перед матчем Кубка России со «Звездой» в Санкт-Петербурге оценил свои шансы вернуться в «Зенит»

«Рад вернуться на базу «Зенита», не могу описать свои эмоции. Санкт-Петербург — мой милый дом.

Вернуться на профессиональном уровне в «Зенит»? Дайте мне ногу другую, тогда, возможно, появится шанс вернуться в клуб.

Завтра на матче «Звезды» будет праздник футбола! Конечно, мы должны проходить их, ради этого на базе сине-бело-голубых тренируемся!» — заявил Гасилин.