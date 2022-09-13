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    Аршавин рассказал, что думает о медиафутболе

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о медиафутболе.

    – Как относитесь к такой движухе как медиафутбол? Так как вы следили за отбором игроков, придете на матч болельщиков между «Зенитом» и «Динамо?

    – Я бы здесь разделил. Проект матча болельщиков – классический, спонсорский. То, что болельщики «Динамо» и «Зенита» сыграют между собой – это классно. В любом случае болельщики должны соревноваться не только на трибунах, но и встречаться и в неформальных местах.

    Касаемо медиафутбола, то рано или поздно ажиотаж вокруг него спадет. Вот и все.

    – И что ждет медиафутбол?

    – Не закроется, но будет уже не так громко звенеть и греметь

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    Источник: Sport24

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