Аршавин рассказал, что думает о медиафутболе

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о медиафутболе.

– Как относитесь к такой движухе как медиафутбол? Так как вы следили за отбором игроков, придете на матч болельщиков между «Зенитом» и «Динамо?

– Я бы здесь разделил. Проект матча болельщиков – классический, спонсорский. То, что болельщики «Динамо» и «Зенита» сыграют между собой – это классно. В любом случае болельщики должны соревноваться не только на трибунах, но и встречаться и в неформальных местах.

Касаемо медиафутбола, то рано или поздно ажиотаж вокруг него спадет. Вот и все.

– И что ждет медиафутбол?

– Не закроется, но будет уже не так громко звенеть и греметь