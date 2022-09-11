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    ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке после разгрома «Краснодара»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой после победы над «Краснодаром» в девятом туре РПЛ (4:1).

    «Достойная победа и достойная игра в честь шестилетия стадиона. Хорошая самоотдача, мастерство – всe здесь было. И классная, красивая победа! Супер! Я вас поздравляю, молодцы!» – сказал Федотов.

    • ЦСКА идет в лидерах РПЛ.
    • Москвичи в матче с «Краснодаром» реализовали 3 пенальти.
    • «Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65960

      portero 58 минут назад

      А где отдельная благодарность судьям??? Сперцяна держали постоянно руками и это футбол????

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      Рейтинг: +50346

      MaxRnD > portero 37 минут назад

      Поиски справедливости тут бесполезны - это параллельная реальность в королевстве кривых зеркал. По поводу же человеческих качеств Федотова всё сказано, ещё со времён 10-1, так что удивляться такой реакции не надо

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