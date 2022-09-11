ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке после разгрома «Краснодара»

А где отдельная благодарность судьям??? Сперцяна держали постоянно руками и это футбол????
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой после победы над «Краснодаром» в девятом туре РПЛ (4:1).
«Достойная победа и достойная игра в честь шестилетия стадиона. Хорошая самоотдача, мастерство – всe здесь было. И классная, красивая победа! Супер! Я вас поздравляю, молодцы!» – сказал Федотов.
- ЦСКА идет в лидерах РПЛ.
- Москвичи в матче с «Краснодаром» реализовали 3 пенальти.
- «Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.