Примера. «Севилья» в меньшинстве удержала гостевую победу над «Эспаньолом», это их первый выигрыш в сезоне

«Севилья» в пятом туре чемпионата Испании переиграла «Эспаньол». Гости заканчивали встречу в меньшинстве.

Помимо Эрика Ламелы у «Севильи» был удален главный тренер Хулен Лопетеги.

Это первая победа севильцев в сезоне. Они поднялись на 15-е место, а «Эспаньол» опустился на 16-е.

Испания. Примера. 5-й тур

Эспаньол – Севилья – 2:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Ламела, 1; 0:2 – Кармона, 26; 0:3 – Кармона, 45; 1:3 – Хоселу, 45+4 (с пенальти); 2:3 – Брайтвайт, 62.

Удаления: нет – Ламела, 84 (вторая ж.к.).

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