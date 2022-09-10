Примера. «Севилья» в меньшинстве удержала гостевую победу над «Эспаньолом», это их первый выигрыш в сезоне

«Севилья» в пятом туре чемпионата Испании переиграла «Эспаньол». Гости заканчивали встречу в меньшинстве.
Помимо Эрика Ламелы у «Севильи» был удален главный тренер Хулен Лопетеги.
Это первая победа севильцев в сезоне. Они поднялись на 15-е место, а «Эспаньол» опустился на 16-е.
Испания. Примера. 5-й тур
Эспаньол – Севилья – 2:3 (1:3)
Голы: 0:1 – Ламела, 1; 0:2 – Кармона, 26; 0:3 – Кармона, 45; 1:3 – Хоселу, 45+4 (с пенальти); 2:3 – Брайтвайт, 62.
Удаления: нет – Ламела, 84 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру