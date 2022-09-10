Игрок сборной США отказался платить 5 долларов за коктейль и обвинил бармена в расизме

Защитник «Атланта Юнайтед» Майлз Робинсон попал в скандальную ситуацию.

Неделю назад 25-летнего футболиста арестовала полиция.

Робинсон, находясь в баре, взял коктейль стоимостью 5 долларов и отказался платить за него.

Сотрудники заведения вызвали полицейских, которым игрок сборной США рассказал, что ситуация произошло потому, что он был единственным темнокожим мужчиной в баре.

В итоге Робинсона обвинили в краже и отпустили под залог в 150 долларов.