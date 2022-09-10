Игрок сборной США отказался платить 5 долларов за коктейль и обвинил бармена в расизме

Всему западу - на колени срочно! Как они могли? Сейчас ещё 3,14дарасы и трансы набегут туда - попробуйте только нахаляву не дать коктейль! ))
Защитник «Атланта Юнайтед» Майлз Робинсон попал в скандальную ситуацию.
Неделю назад 25-летнего футболиста арестовала полиция.
Робинсон, находясь в баре, взял коктейль стоимостью 5 долларов и отказался платить за него.
Сотрудники заведения вызвали полицейских, которым игрок сборной США рассказал, что ситуация произошло потому, что он был единственным темнокожим мужчиной в баре.
В итоге Робинсона обвинили в краже и отпустили под залог в 150 долларов.