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    Игрок сборной США отказался платить 5 долларов за коктейль и обвинил бармена в расизме

    Защитник «Атланта Юнайтед» Майлз Робинсон попал в скандальную ситуацию.

    Неделю назад 25-летнего футболиста арестовала полиция.

    Робинсон, находясь в баре, взял коктейль стоимостью 5 долларов и отказался платить за него.

    Сотрудники заведения вызвали полицейских, которым игрок сборной США рассказал, что ситуация произошло потому, что он был единственным темнокожим мужчиной в баре.

    В итоге Робинсона обвинили в краже и отпустили под залог в 150 долларов.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4678

      Enter2006 3 часа назад

      Всему западу - на колени срочно! Как они могли? Сейчас ещё 3,14дарасы и трансы набегут туда - попробуйте только нахаляву не дать коктейль! ))

      2
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      Рейтинг: +367

      ScarlettOgusania 3 часа назад

      Пусть Америка и Европа встанет на колени перед Робинсоном за неуплаченные им в баре 5 долларов))

      2
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      Рейтинг: +65951

      portero 3 часа назад

      Черномазый наглец, дальше будет только хуже....

      2
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      Рейтинг: +326

      Ollegator 4 часа назад

      блм не сработал))

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