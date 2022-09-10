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    Мелкадзе оценил результаты «Спартака» в эпоху Федуна

    Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

    • Бизнесмен владел московским клубом на протяжении 18 лет.
    • За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

    – Заранее никаких же новостей не было. Я с ребятами из клуба общаюсь, но ни разу не слышал от них, что он хочет уйти. Потом бах – выходит новость. Я был в шоке.

    Сначала в это не поверил, начал проверять и в итоге убедился. Но все бывает. 18 лет – это целая эпоха «Спартака».

    – Три титула за 18 лет – это мало?

    – Для такой команды, как «Спартак» – да. Мне кажется, там и пять было бы мало. По-хорошему, надо было бы больше. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство.

    – По потенциалу «Спартак» мог выиграть больше за эти 18 лет?

    – Мне кажется, да. Даже в тот год, когда с Тедеско заняли второе. Он проиграли по сути только «Зениту». Если бы они выиграли, то догнали бы Питер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1962

      Bozigit 1 час назад

      Мелкадзе сейчас главная звезда

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