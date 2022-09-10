Мелкадзе оценил результаты «Спартака» в эпоху Федуна

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

Бизнесмен владел московским клубом на протяжении 18 лет.

За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

– Заранее никаких же новостей не было. Я с ребятами из клуба общаюсь, но ни разу не слышал от них, что он хочет уйти. Потом бах – выходит новость. Я был в шоке.

Сначала в это не поверил, начал проверять и в итоге убедился. Но все бывает. 18 лет – это целая эпоха «Спартака».

– Три титула за 18 лет – это мало?

– Для такой команды, как «Спартак» – да. Мне кажется, там и пять было бы мало. По-хорошему, надо было бы больше. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство.

– По потенциалу «Спартак» мог выиграть больше за эти 18 лет?

– Мне кажется, да. Даже в тот год, когда с Тедеско заняли второе. Он проиграли по сути только «Зениту». Если бы они выиграли, то догнали бы Питер.