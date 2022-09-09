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    Новичок «Спартака» Мевля рассказал о своей физической форме

    Защитник Миха Мевля ответил на вопрос, когда сможет дебютировать за «Спартак».

    «Не знаю, это будет решать тренер. Я в хорошей форме, нормально тренировался, поэтому готов помогать команде», – сказал Мевля.

    • Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Ранее словенец играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1473

      alefreddy 1 час назад

      это радует сразу в бой

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