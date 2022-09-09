Новичок «Спартака» Мевля рассказал о своей физической форме

это радует сразу в бой
Защитник Миха Мевля ответил на вопрос, когда сможет дебютировать за «Спартак».
«Не знаю, это будет решать тренер. Я в хорошей форме, нормально тренировался, поэтому готов помогать команде», – сказал Мевля.
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Защитник Миха Мевля ответил на вопрос, когда сможет дебютировать за «Спартак».
«Не знаю, это будет решать тренер. Я в хорошей форме, нормально тренировался, поэтому готов помогать команде», – сказал Мевля.