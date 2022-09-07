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    Инсайдер рассказал, как игроки «Химок» относятся к сыну инвестора Садыгову

    Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, какое отношение в команде к форварду «Химок» Илье Садыгову. Он сын инвестора клуба Туфана Садыгова.

    «Как к Илье Садыгову относятся игроки внутри? На тренировках над ним подхихикивают. Даже когда он в прошлом сезоне забил ЦСКА, вся скамейка запасных смеялась», – сказал Панков.

    • 21-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ Садыгов провел 5 матчей.
    • Сообщалось, что уже бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана в августе уволили за то что он не ставил в состав Садыгова.

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    Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +551

      SLADE2019 6 часов назад

      Докопались до Садыгова, как пьяные до столба. Парень выходит и игры особо не ломает, иногда забивает. Ничем не хуже большинства химчан. Интересно, кто именно над ним смеется? Другое дело, что увольнять из за него Юрана - это мракобесие.

      3
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      Рейтинг: +3075

      FRZZ 7 часов назад

      Андрей Панков козел-правокатор.
      Можно подумать, что остальные игроки играют прямо лучше Ильи Садыгова.

      1
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      Рейтинг: +1166

      Hoahin > FRZZ 6 часов назад

      Садыгов, залогинься

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      FRZZ > Hoahin 3 часа назад

      Искать крайнего характер обывателя.

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