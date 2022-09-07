Инсайдер рассказал, как игроки «Химок» относятся к сыну инвестора Садыгову

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, какое отношение в команде к форварду «Химок» Илье Садыгову. Он сын инвестора клуба Туфана Садыгова.
«Как к Илье Садыгову относятся игроки внутри? На тренировках над ним подхихикивают. Даже когда он в прошлом сезоне забил ЦСКА, вся скамейка запасных смеялась», – сказал Панков.
- 21-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ Садыгов провел 5 матчей.
- Сообщалось, что уже бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана в августе уволили за то что он не ставил в состав Садыгова.
Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского