В «Локомотиве» раскрыли характер травмы Изидора и назвали сроки восстановления

Директор по медицине «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентери рассказал о состоянии нападающего Вильсона Изидора.
— Что происходит с Изидором? Он пропускает несколько матчей подряд.
— К сожалению, он получил контактную травму. Это ситуации, которые мы не можем контролировать.
Мы ожидаем, что поддержка и восстановление, которые мы ему оказываем, дадут положительный результат. И Изидор станет сильнее. Правильное питание, восстановление, целостный подход. Это оказывает значительную помощь ему.
Когда вернется Изидор? Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, как проходит его восстановительный процесс. Это полностью зависит от времени. А во-вторых, нам важно понимать поведение его тела. Могу сказать, что технически с этим все в порядке.
— Перед игрой с «Ахматом» Изидор сказал, что будет в строю уже через две недели. Так и есть?
— Мы надеемся, что так и произойдет. Делаем все для этого.
- Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
- Изидор забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.