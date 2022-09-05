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    В «Локомотиве» раскрыли характер травмы Изидора и назвали сроки восстановления

    Директор по медицине «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентери рассказал о состоянии нападающего Вильсона Изидора.

    — Что происходит с Изидором? Он пропускает несколько матчей подряд.

    — К сожалению, он получил контактную травму. Это ситуации, которые мы не можем контролировать.

    Мы ожидаем, что поддержка и восстановление, которые мы ему оказываем, дадут положительный результат. И Изидор станет сильнее. Правильное питание, восстановление, целостный подход. Это оказывает значительную помощь ему.

    Когда вернется Изидор? Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, как проходит его восстановительный процесс. Это полностью зависит от времени. А во-вторых, нам важно понимать поведение его тела. Могу сказать, что технически с этим все в порядке.

    — Перед игрой с «Ахматом» Изидор сказал, что будет в строю уже через две недели. Так и есть?

    — Мы надеемся, что так и произойдет. Делаем все для этого.

    • Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
    • Изидор забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 15:58
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