В «Локомотиве» раскрыли характер травмы Изидора и назвали сроки восстановления

Директор по медицине «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентери рассказал о состоянии нападающего Вильсона Изидора.

— Что происходит с Изидором? Он пропускает несколько матчей подряд.

— К сожалению, он получил контактную травму. Это ситуации, которые мы не можем контролировать.

Мы ожидаем, что поддержка и восстановление, которые мы ему оказываем, дадут положительный результат. И Изидор станет сильнее. Правильное питание, восстановление, целостный подход. Это оказывает значительную помощь ему.

Когда вернется Изидор? Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, как проходит его восстановительный процесс. Это полностью зависит от времени. А во-вторых, нам важно понимать поведение его тела. Могу сказать, что технически с этим все в порядке.

— Перед игрой с «Ахматом» Изидор сказал, что будет в строю уже через две недели. Так и есть?

— Мы надеемся, что так и произойдет. Делаем все для этого.